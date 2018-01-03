لعملاء ايران.. (ماذا لو الـ 1400 فلسطيني انتحروا بايران) هل ستعتبر ايران حماس (مقاومة)؟

بسم الله الرحمن الرحيم

لكل زعماء المليشيات بمنطقة العراق.. التي تعلن بيعتها (لحاكم ايران خامنئي) وتجهر بولاءها للنظام الحاكم بطهران (ولاية الفقيه).. نسالكم.. هل مواقف ايران الخارجية والداخلية.. تنبع من مصالح (الشيعة؟؟ او ايران؟؟ ام مصالح النظام الايراني وتفرده بالسلطة داخل ايران وهيمنته على شعوب ودول المنطقة)؟؟ ماذا يقصد (روحاني الحاكم الايراني، بان ايران تمر بظرف حساس وعلى الشعب ادراك ذلك) ردا على المظاهرات التي خرجت بمدن ايران ضد النظام الايراني الحاكم ؟؟ ليطرح سؤال من جعل (ايران بظرف حساس يا روحاني)؟؟ ؟؟ وماذا عن ملايين الايرانيين تحت خط الفقر.. هل تدرك ظرفهم يا روحاني وليس لديهم رواتب وعمل.. مثلما تجني انت الرواتب والسيارات المصفحة..

ونسال هنا زعماء المليشيات كقيس الخزعلي واكرم الكعبي .. الخ.. ماذا لو 1400 انتحاري فلسطيني سني.. فجروا انفسهم بمدن ايران واحياءها السكنية وتجماعاتها وحسينياتها.. وليس بمدن واحياء وقرى الشيعة العرب بوسط وجنوب منطقة العراق وقتلوا وجرحوا عشرات الالاف.. وترحم اسماعيل هنية بالصوت والصورة على زعيم القاعدة بن لادن .. (هل كان النظام الايراني يعتبر حماس والفلسطينيين حركة مقاومة)؟؟ ام سوف (يعاملهم كما يعامل معارضي النظام السوري بتدمير مدنهم بالبراميل المتفجرة وقتل ابناءهم ونساءهم واطفالهم وتهجيرهم نزوحا)..

ماذا لو (اردوغان المتهم بتسهيل دخول داعش .. وقطر المتهمة بدعم الارهاب والاخوان المجرمين كالقرضاوي المصري، وبشار الاسد المتهم بدعم الارهاب بالعراق منذ عام 2003 باعتراف المالكي).. ماذا لو هؤلاء كانوا يدعمون داعش والارهاب والقاعدة ويسهلون دخولهم لايران لقتل الايرانيين.. وليس للعراق منذ عام 2003. هل كانت ايران تفتخر بانها (اول دولة دعمت اردوغان ضد الانقلابيين بتريكا).. واول دولة (دعمت قطر ضد الدول التي حاصرتها لدعمها للارهاب).. واول دولة هرعت لدعم (نظام بشار الاسد البعثي المجرم الارهابي الدكتاتوري).. ام ستعلن الحرب ضدهم .. لاسقاطهم..

ونسالكم.. اذا ايران تدعي زورا انها (تحارب الارهاب السني في سوريا.. فهل سكان الاحواز هم دواعش هل هم سنة؟؟ الجواب/ هم شيعة عرب.. فلماذا تضطهدهم ايران وتصادر اراضيهم وتعدمهم بالجملة بالسلنكات.. وتحضر فتح مدارس باللغة العربية.. وتحضر تاسيس احزاب سياسية تنطلق من هموم ومصالح الشيعة العرب الاحوازيين.. وتمارس ايران قمع منظم ضدهم.. وتقف ضد حقهم بالحرية والاستقلال .. )..

ونسال (اليس الارهاب بسوريا اول من جلبه لسوريا هو بشار الاسد نفسه وسهل دخولهم للعراق من حدوده.. باعتراف نوري المالكي الذي كاد يرفع دعوى قضائية على نظام الاسد لولا تدخل النظام الايراني اللعين لصالح المجرم بشار الاسد).. واليس ايران تزج بمليشيات مواليه لها كمرتزقة من ابناء الشيعة العرب لتأمين ممر بري لها من طهران للمتوسط.. بمنطقة سنية عربية كوردية تركمانية.. فقمعت شعوب المنطقة بحجة (الارهاب).. الذي هي وحليفتها سوريا من دعمه اولا.

وهل من مصلحة الشيعة العرب ان يتم دعم مشروع ايراني.. (الهلال الايراني تحت عنوان الهلال الشيعي) من طهران للمتوسط لتأمين ممر بري لايران.. في منطقة (سنية كوردية وعربية وتركمانية).. اساسا.. ليزج شباب الشيعة العرب كمرتزقة بمليشيات بالمستنقع السوري والمثلث الغربي وكوردستان.. في وقت الشيعة العرب يتركزون كقوس شيعي بالخليج من البحرين لسامراء مرورا بالاحساء والقطيف ووسط وجنوب منطقة العراق و الاحواز وطرفي الخليج بالمحصلة.. الا ترون كيف يتم اضطهاد الشيعة العرب من قبل النظام الايراني واخرها مصادرة اراضي زراعية تابعة للفلاحين الشيعة العرب من قبل الحرس الثوري الايراني..

لمتى يبقى من يبقى يتبع ايران كاعمى القلب والبصيرة معا.. لمتى يحكم منطقة العراق وشيعتهم العرب، (عملاء فاسدين وفاشلين).. فيخرج المجلس الاعلى (الذي تاسس بايران.. ودس بالحكم بعد عام 2003 ببغداد).. يتوعد شعوب ايران التي ثارت ضد النظام الايراني، ويتبنى موقف النظام الحاكم بطهران.. بكل خسة.. (فمن سرق شعبه.. بالطبع سيدعم النظام الذي دعمه بطهران)..

وماذا يقصد روحاني.. .. (بان اي قرار مصيري من بغداد للرباط لا يمر الا بمصالح ايران القومية العليا).. فعندما تتدخلون بشؤون المنطقة ودولها وتؤسسن مليشيات وتستخفون بمؤسسات الدول.. (هذا لا تعتبرونه تدخل بشؤونها الداخلية).. (ولكن لمجرد تصريحات من حكومات العالم تطلب من النظام الايراني بعدم قمع شعبه واقتراف المجازر ضد المعتقلين.. تعتبرونه تدخل بشؤونكم الداخلية)؟؟ فعلا ان لم تستحي فافعل ما شئت..

ماذا يقصد روحاني (بان وجود ايران وهيمنتها بالعراق مرر الاتفاق النووي ورفع العقوبات ورفع التجميد)؟؟ (اي سخرت ايران ماسي العراق وسوريا والمنطقة لمصالحها)؟؟ لتعكس (ضعف النظام الايراني) وعدم قدرته على تمرير اي اتفاقات لو (اكتفى بحدوده الداخلية).. (فاولويات النظام الايراني الهيمنة الخارجية على حساب رفاهية ونهوض الداخل الايراني).

لمتى يستمر من يحكم منطقة العراق عديمي الاحساء والغيرة.. ويتبنون نفس عقلية صدام.. فانهزم بمعركة الكويت.. وخرج يقول (ام المعارك)؟؟؟؟؟؟ وهي ام الهزائم.. كذلك اليوم.. الفساد اعلى ما يمكن .. ويخرج سياسيي شيعة الكراسي ومنهم الاسلاميين.. ويستخفون بالتقارير الدولية التي تشير لحجم الفساد المهول.. وكذلك الاستخفاف بمشاعر الناس.. من خلال اصدار العفو العام عن الفاسدين .. ويصل بهم الصلافة هؤلاء الحكام بالخضراء.. بان يصرحون .. وكأنه (لا فساد بالعراق.. بل ومن يحكمنا حكومة ملائكية على قول المريض نفسيا ابراهيم الجعفري).. ف الفساد بالعراق لم يعد عيبا.. حسب ثقافة حكام اليوم.. بل سباعية… والعمالة والخيانة.. اصبحت عقيدة.. ويجهرون بها علنا .. والفشل يعتبرونه (تواضعا).. وبعد كل ذلك يخرج من يخرج علينا ويقول .. لك لماذا تريدون العراق تحت الوصاية الدولية.. فشعب يقوده خونة وفاسدين… كيف تريدونه ان ينهض..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم