محاكم الموصل نظرت بـ 15 ألف دعوى قضائيّة ضدّ منتمين لداعش

بغداد/ حامد أحمد

في عام 2014 اقتاد تنظيم داعش عبد الرحمن سعد 59 عاماً، من بيته في الموصل تاركين أفراد عائلته في حالة ضياع وإهمال. واستفسر أفراد عائلته من مكاتب الحسبة الامنية التابعة لداعش ومن قضاتهم عن مصير والدهم ولكن لم يحصلوا على جواب.وعندما بدأت عمليات تحرير الموصل سمعوا بأنه محتجز في الجانب الغربي من المدينة مع مئات آخرين من السجناء، ولكن بعد أن تحررت المنطقة لم يجدوا أي أثر لوالدهم الذي كان يملك متجراً لبيع المواد الغذائية بالجملة. ويقول ابنه رامي، لوكالة أسوشييتدبرس، إن “الحياة من دون والدي صعبة”. وتكابد عائلة سعد الآن ضنك العيش وتتلهف زوجته إلى أن يرجع زوجها.

واستناداً لعضو مجلس محافظة الموصل علي خضير، فإنه منذ إعلان تحرير الموصل في تموز الماضي قدم سكان المدينة بلاغات عن فقدان أكثر من 3000 شخص رفعوها لمجلس المحافظة وكان غالبيتهم من الرجال والشباب الصغار، قسم منهم كان تنظيم داعش قد احتجزهم خلال فترة حكمه المدينة، في حين تم احتجاز الآخرين من قبل القوات العراقية للاشتباه بارتباطهم بالتنظيم الإرهابي.بغض النظر عن ذلك، فان بيروقراطية الحكومة العراقية وعدم كفاءتها والاهمال تسببا بترك آلاف العوائل في العراق معلقين بأمل انتظار خبر او معلومة عن مصير أحبائهم أو أقاربهم المفقودون.

وكان العشرات ينتظرون خارج مبنى محكمة في الموصل لسماع أي خبر من المحققين عن أقاربهم المفقودين. حيث يقوم المحققون بتدقيق ملفات سميكة من الاوراق تحوي وثائق إثبات الهوية وكتباً رسمية وصوراً فوتوغرافية للشخص المفقود مع صورة إعلان بالإبلاغ عن فقدان الشخص منشورة في الصحف المحلية ومن غير المحتمل أن يسمعوا أخباراً مفرحة.

المحقق، الذي تحدث للوكالة الاميركية من دون أن يكشف عن اسمه، قال إن الحكومة العراقية لا تمتلك مايكفي من خبراء الطب الشرعي لنبش عشرات القبور الجماعية التي تم اكتشافها بعد استرجاع الاراضي من داعش، وان النظام القضائي للبلاد غير مهيّأ بما فيه الكفاية لتنفيذ دعاوى قضائية على نحو جيد تخص آلاف المعتقلين.

واستناداً لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي صدر خلال شهر كانون الأول، فهناك ما يقارب 20 ألف شخص محتجز لدى مراكز الاعتقال المنتشرة في العراق بسبب وجود شبهات باحتمالية ارتباطهم بتنظيم داعش.

وفي محافظة الانبار، التي أعلن عن تحرير مركزها الرمادي قبل أكثر من عام، يقول عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن المحافظة محمد الكربولي إن أكثر من 2900 شخص من محافظته ما يزال مفقودا، مشيرا الى أن هؤلاء المفقودين أصبحوا كرمز لانعدام الثقة بين محافظة الانبار والحكومة في بغداد.

وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشييتدبرس أن داعش ترك وراءه، بعد هزيمته مالايقل، عن 133 مقبرة جماعية لم يتم نبش إلا عدداً قليلاً منها وأن أغلب المفقودين وخصوصا آلاف الإيزيديين الذين لم يتم إحصاؤهم، قد يكونون في النهاية مدفونين في هذه المقابر. وتشير تقديرات الوكالة الامريكية الى وجود مابين 11000 الى 13000 جثة مدفونة في تلك المقابر.

وقضى إلياس أحمد أسابيع وهو يبحث عن شقيقه غزوان، الذي اقتاده رجال أمن مع أشخاص آخرين معهم من قرية بجوانيا في الموصل، بتهمة علاقاتهم بتنظيم داعش، حيث بحث عنه في مختلف مقرات الامن والشرطة والجيش في المحافظة الذين يحتفظون بسجلات عن أسماء المعتقلين والمحتجزين.

وذهب أحمد للبحث عن أجوبة من محكمة شمال الموصل في مدينة تلسقف، وهي محكمة أنشئت هناك خصيصا للبحث في قضايا المتهمين بالإرهاب. ويتجمع صباح كل يوم خارج أبواب المحكمة أفراد عوائل يتأملون الحصول على معلومة او خبر من المحكمة عن أقاربهم المفقودين.

داخل المحكمة يراجع القضاة مايقارب من 100 قضية في اليوم ،كثير من المحاكمات لا تتجاوز النصف ساعة فقط.

ياسر حافظي، وهو محامٍ من مدينة الموصل، دافع عن الأسلوب المتبع في إلقاء القبض على الاشخاص من دون إعلام عوائلهم عن مكان احتجازهم أو التهم الموجهة ضدهم. وقال إن المحكمة مغمورة بملفات المشتبه بانتمائهم لداعش الذين ألقي القبض عليهم ولا يوجد هناك متسع من الوقت أو موارد لكي يتم التواصل مع عوائلهم.

ويقول المحامي حافظي إنه منذ أن فتحت المحكمة أبوابها في شهر آذار أنجز القضاة البالغ تعدادهم أكثر من 10 في المحكمة، مراجعة أكثر من 15000 دعوى قضائية عن المشتبه بهم، مشيراً الى أن 60% من هذه القضايا المحسومة أثبتت بأن أصحابها مذنبون.