مختصون وأكاديميون يطالبون بمعالجة ظاهرة دخول المخدرات الى البلد

بابل/ إقبال محمد

مختصون وأكاديميون يطالبون بتشديد الإجراءات التفتيشية في المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ من أجل الحد من دخول المخدرات إلى البلد وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تهدف إلى معرفة من يتداول هذه المواد المخدرة وشرطة المحافظة تتابع مروجي ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع بعض المصادر وتعلن عن إلقاء القبض على أربعة من مروج الحبوب المخدرة وبحوزتهم كميات من الحبوب المخدرة في ناحية ابو غرق و مدينة الحلة.

صرح رئيس طب المجتمع في كلية طب بابل الدكتور حسن علوان الربيعي لجريدة المدى إن جامعة بابل عقدت العديد من الندوات العلمية حول المخدرات الوبائية وتعاطي المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع بصورة عامة والأسرة بشكل خاص وخرجت تلك الندوات بتوصيات منها زيادة التكثيف الإعلامي عن خطورة المخدرات وبيان أثرها السلبي على الفرد والمجتمع من خلال زيادة النشاطات الإعلامية في وسائل الإعلام المختلفة التي تصب في توعية الناس عن هذه الآفة الخطيرة وأن تتولى الوزارات بالتنسيق مع وزارة الصحة القيام بطبع بوسترات تعريفية عن مخاطر المخدرات وسبل الوقاية من تناولها وتوزيعها على منتسبيها أو وضعها في دوائرها وضرورة تشديد الرقابة الصارمة على عمل الصيدليات وتكثيف الجهود الاستخبارية التي تهدف إلى معرفة من يتداول هذه المواد المخدرة وتطبيق القانون بحقهم وتشديد الإجراءات التفتيشية وتأكيدها في المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ من أجل الحد من دخول المخدرات إلى البلد من الدول الأخرى وضرورة مراقبة الوالدين لتصرفات أبنائهم ولا سيما الأطفال في المدارس لرصد أي سلوك غريب قد يطرأ من قبيل كثرة النوم أو اختلال التوازن أو العزلة أو تغيير الأصدقاء لمعرفة وما إذا كان هذا الشخص قد يتعاطى مواد مخدرة ومحاربة ظاهرة التدخين التي تعد البوابة الأساسية التي توصل المدخن إلى تعاطي المخدرات وخصوصاً التي تعد البوابة الأساسية التي توصل المدخن إلى تعاطي المخدرات وخصوصا تدخين الشيشة (الاركيلة) وتقوية الرقابة الأمنية على المقاهي ومحال الكوفي شوب وتشكيل لجان طبية وأمنية لفحص المواد المستعملة في تحضير الاركيلة والقهوة لأنها قد تحتوي على مخدرات بقصد أو بغير قصد

الناشط المدني سليم محمد علي قال لجريدة المدى ان المخدرات أفة تهدد مجتمعنا اذا لم نستطع وضع الحلول والاجراءات الحازمة لها وبجب اجراء البحوث العلمية والتطبيقية لبعض الفئات العمرية وخصوصاً الشباب وأخذ العينات من مختلف المدارس والأماكن المتوقع فيها حدوث مثل هذا السلوك ونشر الوعي الثقافي بين كافة أفراد المجتمع وكذلك تفعيل القوانين والتشريعات ضد كل من يتاجر اويتعاطى المخدرات وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية

وبين الشاب أزهر كريم لجريدة المدى يجب العمل الآن للحد من ظاهرة المخدرات التي تزداد بين شباب المحافظة بقصد أو بدون قصد ومراقبة الحدود باجهزة حديثة لكشف المخدرات ومراقبة مقاهي الاركيلة مراقبة شديدة والقيام بعمليات توعوية بالمدارس والكليات والمساجد للتعريف بمخاطر المخدرات على المجتمع

من جانبه صرح الناطق الرسمي باسم القيادة العقيد الحقوقي عادل الحسيني لجريدة المدى ان شرطة المحافظة تتابع وبكل مفاصلها مروجي ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع بعض الاجهزة الامنية وتقوم باعتقال مروجي ومتعاطي المخدرات والمشاركة في ندوات مختلفة في معظم نواحي واقضية المحافظة

مشيراً أن قوة من مكتب مكافحة المخدرات التابع لشرطة بابل ألقت القبض على شخصين من سكنة محافظة النجف يتاجران بالحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية إثر كمين نصب لهم في ناحية ابي غرق بعد متابعة دقيقة ومعلومات استخبارية وضبطت بحوزتهم (1500) حبة مخدرة نوع (0,1)

مبينا إن قوة اخرى من مكتب مكافحة المخدرات ألقت القبض على أحد مروجي الحبوب المخدرة وسط الحلة خلال كمين نصب له وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته (50) حبة مخدرة نوع قبرصي مع بطل بلاستك يحوي مادة الثنر يقوم باستخدامه للشم

مشيرا أن قوة أمنية تابعة لمكتب مكافحة المخدرات في بابل ألقت القبض بكمين نصب في ناحية ابي غرق على تاجر للحبوب المخدرة وضبطت بحوزته 120 حبة مخدرة

وأضاف الحسيني أن القوة اقتادتهم مع المضبوطات لمركز احتجاز أمني للتحقيق معهم بغية عرضهم على القضاء

لافتاً الى ان شرطة بابل تتخذ اجراءات استباقية مكثفة لمتابعة مروجي ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية للحد من هذه الظاهرة مطالباً المواطنين الابلاغ عن اي حالة مخدرات

يذكر أن محافظة بابل تتمتع باستقرار أمني ملحوظ إلا أن الأجهزة الأمنية تعلن بين الحين والآخر عن اعتقال مطلوبين ومشتبه بهم بقضايا مختلفة وانها أعلنت خلال الاسابيع الماضية اعتقال العديد من تجار ومتعاطي مخدرات ومؤثرات عقلية وضبطت كميات كبيرة منها.