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مخدرات في مدرسة ابتدائية بالسويد

ستوكهولم

عثرت الشرطة السويدية في مدينة جوتنبيرج على كمية كبيرة من مخدر الحشيش والأمفيتامين والمواد المخدرة الأخرى مخبأة في مدرسة ابتدائية. وذكر موقع «ذا لوكال» الإخباري، أنه تم اكتشاف 3.3 كيلوجرام من الحشيش و250 جراما من الأمفيتامين في غرفة بالمدرسة مؤجرة لرجل، 35 عاما، معروف لدى الشرطة فقد حكم عليه بالسجن على جرائم مخدرات خطيرة فضلا عن انتهاك قوانين السلاح.

وكان الرجل قد قام بتأجير المكان لاستخدامه كاستديو موسيقي ولاحظت الشرطة عليه أنه في حالة ثملة لدى مغادرته الغرفة مساء يوم، وبعد مداهمة منزل الرجل، عثر أيضا على عدد من الحبوب المخدرة قال إنها للاستخدام الشخصي وليس للإتجار فيها. وأشار الموقع بأن حوالي 500 تلميذ يحضرون في هذه المدرسة في جزيرة هيسينجين.

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