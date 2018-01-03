نقش على صفحات القلب
بقلم : شاكر فريد حسن
فتحت شباك غرفتي هذا الصباح
فإذا برياح كانون تداعب شعري
فتذكرت أصابعك وهي تلامس جسدي
بزغت الشمس من بين السحب والغيوم
فغمزتها لأسمعها أنها أقل منك جمالاً
وتألقًا
فيا أيتها البعيدة عن عيني
القريبة الى قلبي وروحي
يا من أدمنت عبير جسدها
أقول لك وقلبي موجع
لماذا لم تجيىء ؟!
فذراعي بانتظارك
والأغنية الكلثومية ذبلت على شفتي
والحب في الكتب والدفاتر أصبح
بلا ورد
وبلا قمر
فتعالي إلي
خذيني باحضانك
ضميني وعانقيني
دثريني وزمليني
وامطريني قبلاً
كزخات المطر
في كانون
ودعيني أجوب
وأسافر بين نهديك
وأبحر في شطآن جسدك
فأنا الزورق يا حبيبتي
وأنت المرفأ الذي أرسو به