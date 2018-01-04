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إعلان عن سفرة إجتماعية وثقافية

يقيمها التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا وجمعية بغداد الثقافية
بالتعاون مع

مكتب الفنون والتنمية الإجتماعية

تحت شعار

أنا عراقي . . . . أنا أقرأ

برنامج حافل بالفقرات الثقافية والفنية ، مسابقات مسلية وترفيهية ، مسابقات وهدايا ثمينة للأطفال ، فقرات غنائية وموسيقية
سيحضر النشاط عدد من الأدباء والفنانين والمثقفين العراقيين
المكان :
Angle Park – Chipping Norton Lakes
Ascot Drive
Chipping Norton, Liverpool NSW 2170

سيوفر التيار وجبة مشويات مجانية ، هذا لايمنعكم من جلب وجبات الغذاء التي ترغبون بتناولها. مع رجاء إعلامنا أن كان أحدكم يعاني من اية حساسية مرضية عند تناول نوع معين من الأغذية وبعكسه فنحن غير مسؤولين عن أية حالة مرضية لم يتم تبليغنا عنها مقدماً.

يوم السبت المصادف 20 كانون الثاني 2018 من الساعة العاشرة صباحاً
لمزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال بـ :- أمين خضر 0411584230 ، طالب العبودي 0413825158 شهرزاد الحيدر0420299811 ، ميري مهدي 0410740755 وبان هندي 0405581225
اللجنة الإعلامية في التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا
18 كانون الأول 2017

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