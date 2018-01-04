ادارة السليمانية تعد قرار طالباني باستبعاد عدد من مسؤوليها “قانونيا”

عد سكرتير مجلس محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، قرار نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني باستبعاد عدد من المدراء العامين في المحافظة “قانونياً”، مستدركا انه كان من الافضل ان يضع شخصا من مجلس المحافظة كمدير عام بالاصالة وليس بالوكالة.

وكان طالباني قد وقع في 28 من كانون الاول الماضي على قرار باستبعاد اربعة مديرين عامين في حدود محافظة السليمانية وادارة راپرين.

وقال سكرتير مجلس محافظة السليمانية مهدي محمود في تصريح صحفي ان بامكان نائب رئيس الحكومة اجراء التغييرات في المناصب حسب صلاحياته، لكن من الافضل تحديد مجلس المحافظة شخصا ليتولى منصب مدير عام بالاصالة، بدلاً عن شخص بالوكالة.

واشار الى ان هؤلاء المديرين العامين ليست لهم امتيازات وصلاحيات المديرين العامين، لذلك كان من الافضل لو تم تعيينهم من قبل مجلس المحافظة والانتهاء من عملية التعيين بالوكالة.

واضاف محمود انه لو جرت العملية من قبل مجلس المحافظة لكان وقعها اكبر، وكان سيعيد ثقل المجلس ويتمتع المديرون العامون بصلاحيات أكبر.