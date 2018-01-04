استئناف رحلات شركة مصر للطيران إلى موسكو قريبا

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوفي أن استئناف رحلات شركة “مصر للطيران” إلى موسكو سيبدأ بعد مرسوم يصدر عن الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال سوكولوف .. من الأفضل استئناف رحلات شركة الطيران المصرية، ولكن، كما قلت، سيتم رفع القيود القانونية المفروضة على الرحلات الجوية لشركة “مصر للطيران” اعتبارا من تاريخ التوقيع على المرسوم الرئاسي، وبعدها يتوقف الأمر على استعداد الشركة وجهوزيتها للاستئناف، حسب الاتفاقات بينها وبين خدمات المطارات، سواء بصورة مباشرة في القاهرة أو موسكو”.

ولاجل اعادة الرحلات الجوية بين البلدين مصر وموسكو وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، وذلك حسب وثيقة نشرت على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسى.

وجاء في المرسوم: “إدخال تعديل على مرسوم رئيس الاتحاد الروسى الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2015، المتعلق بشأن التدابير الفردية الرامية إلى ضمان الأمن الوطنى للاتحاد الروسى وحماية مواطنى الاتحاد الروسى من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأفعال غير المشروعة، الفقرة الأولى: تضاف عبارة “النقل الجوى المنتظم إلى القاهرة”، وأيضا الفقرة الثانية، تضاف عبارة “باستثناء القاهرة”.

وبهذا التعديل في المرسوم الأساسى تستثنى الرحلات الجوية المنتظمة إلى مطار القاهرة من الحظر الشامل المفروض على الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة إلى مطارات مصر.

وقع الوزير الروسي مع وزير الطيران المدني المصري فى موسكو، بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، على أن تبدأ الرحلة الأولى في 1 فبراير المقبل على متن الخطوط الروسية “أيرفلوت”، بينما أرجأ الطرفان مناقشة عودة الرحلات الجوية إلى مطاري المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة، إلى أبريل القادم.

من جانبه اكد المهندس شريف فتحي، وزير الطيران المصري إن المفاوضات بين الجانبين المصرى والروسى فيما يتعلق بعودة الطيران تخللها اختلافا كبيرا فى وجهات النظر بداية الأمر، وما نقوم به هو تقريب وجهات النظر، مشدداً على أن استئناف رحلات الطيران المنتظمة مع روسيا خطوة مهمة جداً ولكنها ليست أقصى ما نتمناه.

وأضاف “فتحى”، أن شركة مصر للطيران لديها قطاع أمنى تابع لها فى حين وجود شركات طيران أخرى لا تمتلك ذلك، لافتاً إلى أن الاشتراطات الامنية التى طرحها الجانب الروسى أمر توافقى ولن يتعدى أكثر من ملاحظ وليس شخص يقوم بإجراءات الأمن ذاتها.

وأكد وزير الطيران، أن أمن المطارات المصرية مثل باقى الدول الأخرى، موضحاً أن العلاقات المصرية الروسية لا تختزل فى ملف الطيران كونها متشعبة واستراتيجية ودائمة.