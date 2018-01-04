البرلمان يشكّل لجنة لمناقشة القانون مع الحكومة ونائب لـ : الموازنة ضحية الخلافات السياسية

البرلمان يشكّل لجنة لمناقشة القانون مع الحكومة ونائب لـ (الزمان) : الموازنة ضحية الخلافات السياسية وكتل تسعى وراء الإمتيازات

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بغداد – قصي منذر

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ان بعض الكتل السياسية تسعى الى عدم تمرير الموازنة وكذلك تأجيل الانتخابات المقبلة كي لا تفقد امتيازاتها، مشيرا الى ان الازمة مع اربيل مستمرة مالم تنفذ شروط الحكومة الاتحادية بشأن اخضاع المنافذ والمطارات. وقال جعفر لـ (الزمان) امس ان (هناك خلافا كبيرا على الموازنة من خلال الطلبات التي قدمتها كتلتا التحالف الكردستاني واتحاد القوى وبعض المحافظات المنتجة للنفط بهدف زيادة رصيدها في الانتخابات المقبلة ما يحول ذلك دون اقرار الموازنة ولاسيما ان هذا الامر لا يصب في مصلحة البلاد)، مشيرا الى ان (ما موجود في الموازنة هو رواتب للموظفين وكذلك تخصيص 24 تريلون دينار موازنة استثمارية حيث تسعى الكتل الى الحصول على منافع وامتيازات لكن الحكومة ترفض المساس بتلك الاموال وبالتالي سيكون ذلك مشابها لما حدث في عام (2014، مبينا ان (تأخير الموازنة او عدم اقرارها لن يؤثر على الحكومة وانما ستتأثر الكتل السياسية التي تحاول الحصول على بعض الامتيازات)، لافتا الى (وجود نية لدى البعض بتأجيل الانتخابات ومن ثم عدم حصول توافق وطني على اجراء الاقتراع في موعد متفق عليه وسيؤدي ذلك الى تأجيلها)، وتابع ان (البرلمان ارجأ جلسته الى اليوم الخميس كما قرر رفع الموازنة والانتخابات من على جدول الاعمال لمدة اسبوع الى حين التوصل الى اتفاق لاقرارهما).

وبشأن زيارة وفد كردي الى بغداد الايام المقبلة لحل الازمة اكد جعفر ان (الزيارات لم تنقطع خلال تلك المدة والحكومة ماتزال ملتزمة بشروطها ضمن وثيقة 26 شهر تشرين الاول الماضي، اي ان الازمة مستمرة ما لم يخضع اقليم كردستان المنافذ الحدودية والمطارات وكذلك اجراءات الرقابة المالية الى السلطة الاتحادية). بدوره ، كشف رئيس البرلمان سليم الجبوري عن ان الأيام المقبلة ستشهد حضور وفد من كردستان إلى بغداد لبحث بعض الملفات الأساسية.وقال الجبوري في تصريح امس إن (الملاحظات المقدمة من قبل ممثلي كردستان والبصرة واتحاد القوى واللجنة المالية صميمية وأساسية وتحتاج إلى جواب واضح)، عادا ان (تأخير تشريع الموازنة ليس بتقصير من مجلس النواب)، موضحا ان (البرلمان يبذل جهوده لتشريع القوانين التي تحقق الاستقرار ومصالح المواطنين)، وتابع أنه (ليست هناك نية للتلكؤ في إجراء الانتخابات بموعدها المحددٍ، لكن هناك خطوات لازمة يجب اتخاذها، وسيناقش هذا الموضوع مع المفوضية اليوم الخميس)، مبينا ان (مجلس الوزراء وضع اربعة ضوابط لإجراء الانتخابات وهي عودة النازحين و إنهاء الأذرع المسلحة و توفير الأرضية الملائمة لإجراء العملية بالاضافة الى اعتماد التصويت الإلكتروني)، وبشأن العلاقات بين أربيل وبغداد، اكد الجبوري إن (الإشكاليات مع كردستان بدأت بالحل من خلال حوار قد لا يكون على مستوى عالٍٍ، لكنها تقع ضمن إطار فني يمكن أن يهيئ الأرضية لإجراء حوار اوسع ولاسيما ان بغداد ستشهد خلال الايام المقبلة حضور وفد من إلاقليم لبحث بعض الملفات الاساسية).

وافصح عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر عن فحوى اجتماع رئاسة مجلس النواب مع اللجنة ورؤساء الكتل السياسية. وقال حيدر في تصريح امس إن (الاجتماع خرج بتشكيل لجنة برلمانية تناقش موضوع الموازنة مع الحكومة خلال أسبوع). بدوره، رفض النائب محمود الحسن تصريحات الجبوري بشأن موعد الانتخابات .

وقال الحسن في بيان امس إن (موعد انتخابات مجلس النواب ثابت دستورياً ونرفض تصريحات الجبوري التي علقت اجراء الانتخابات على تحديد موعد واقرار قانوني الموازنة والانتخابات اذ ان ذلك لايعد عائقا لاجرائها).

من جهتها كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني بيروان خيلاني عن استقطاع الحكومة لمخصصات البرلمان في الموازنة المقبلة . وقالت خيلاني في تصريح امس إن (الحكومة أرسلت إلى اللجنة المالية في البرلمان فقط الرواتب الأسمية للاعضاء حيث تم استقطاع 2.5 من المخصصات و2.5 من الضيافة).

وفي شأن اخر دعا النائب عن كتلة الاحرار رياض الساعدي الى عدم التصويت على ما وصفه بالصفقة لاستقالة النائب مطشر السامرائي من البرلمان واحلال مثنى السامرائي بديلا عنه.

الى ذلك بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع نائب رئيس اللجنة القانونية قاسم العبودي الستراتيجية التشريعية للبرلمان في الفصل التشريعي الثاني فيما يخص القوانين المهمة.