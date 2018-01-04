البصرة.. تفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات والشرطة تعلن اعتقال 1450 “مروجاً” في 2017

تزايدت معدلات تعاطي المخدرات في محافظة البصرة، ما دق ناقوس الخطر لدى السلطات المعنية بضرورة تكثيف جهودها لملاحقة تجار المخدرات وبذل ما يمكن لمعالجة المدمنين.

المخدرات تركت بصمتها على هذه المراهقة، فالندوب الناتجة عن إيذاء نفسها بسبب تأثير الإدمان على حالتها العقلية واضحة على ذراعها.

وقالت الشابة المدمنة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أو الظهور أمام الكاميرا: “عندما كنت في السابعة من عمري، تم تشخيص إصابتي بفقر الدم المنجلي، وكان يتم إعطائي الترامادول حتى بلغت الـ 15 من عمري، في البداية كان الأمر طبيعياً ولكن بعد ذلك أصبحت مدمنة على هذه المادة”.

للإدمان على المخدرات أعراض مؤلمة، وتشمل التهاب اليدين والقدمين وتكرار العدوى، وبالتالي استخدام المسكنات القوية.

هذه الفتاة تحصل على العلاج داخل مركز للرعاية الصحية في البصرة يعالج هذه الحالات، لكن الطريق إلى التعافي يبدو طويلاً وقاتماً جداً، وقالت المدمنة: “أشعر بالغضب والوحدة وأريد أن أموت، لذا حاولت عدة مرات أن أضر بنفسي”.

ولاحظت شرطة البصرة زيادة في معدلات تعاطي المخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ما استدعى تحول إدارة مكافحة المخدرات في المحافظة من مكتب صغير يضم 15 جندياً وضابطاً واحداً في عام 2014 إلى إدارة تضم 195 جندياً و17 ضابطاً.

ومن المقرر أن ينضم إلى الإدارة قريباً 85 فرداً، بعد أن أضيفت في العام الماضي، قاعتا احتجاز جديدتين إلى القاعة الموجودة فعلاً لمواجهة الأعداد المتزايدة من المدمنين وتجار المخدرات.

وأكد رئيس شرطة البصرة، اللواء عبد الكريم مصطفى مزعل، إن أكثر من ثلاثة آلاف متعاطٍ للمخدرات و1450 تاجر مخدرات اعتقلوا في العام الماضي، لكنه يعتقد أن جهات إنفاذ القانون لا يمكن لوحدها أن توقف هذه المشكلة.

وقال: “خلال العام الماضي حققنا الكثير في هذا الصدد حيث بلغ عدد المعتقلين أكثر من ثلاثة آلاف شخص وهناك عدد قياسي من التجار المعتقلين، حيث بلغ العدد أكثر من 1450 شخصاً خلال العام الماضي”.

وبشأن معالجة المدمنين، قال: “لا يجوز وضع المدمن في السجن، بل يجب نقله إلى مركز لإعادة التأهيل حيث يمكن للطبيب الإشراف على علاجه، كما أنه يحتاج إلى طبيب نفسي وأخصائي اجتماعي لإعادة تأهيله من أجل إعادة دمجه في المجتمع”.

وفي وقت لاحق من هذا العام، سيفتتح العراق أول مركز متخصص للصحة النفسية وإعادة التأهيل في البصرة يضم نحو 40 سريراً، لكن المؤسسة لا تزال تنتظر موافقة السلطات على توظيف أطباء وأطباء نفسيين من مصر لعلاج المرضى وتدريب العراقيين.

ويؤكد الأطباء أن هناك عدداً كبيراً من متعاطي الميثامفيتامين البلوري (نوع من المخدرات).

وقالت الطبيبة النفسية د. نزهت نجم: “سجلت البصرة أعلى مستوى من استهلاك الميثان الكريستالي في جميع أنحاء العراق بنسبة 62.1 في المئة، تليها الترامادول وعدد قليل من الحشيش والكحول، ولكن المخدر الأكثر شيوعاً هو الكريستال، والأعمار الأكثر تضرراً تتراوح بين 18 و 30 عاماً”.

المسؤولون الحكوميون والناشطون يلقون باللائمة في زيادة تعاطي المخدرات على سهولة اختراق الحدود العراقية، والفساد والبطالة والحظر المفروض على الكحول، حيث تعد البصرة الأكثر تضرراً من المخدرات، تليها محافظتا بغداد وميسان.

وتحد البصرة كل من إيران والكويت – وهما دولتان ينتشر فيهما تعاطي المخدرات – كما أنها تطل على منفذ العراق الوحيد إلى الخليج العربي، الذي تدخل منه السلع التجارية إلى البلاد، مما يجعل فرص التهريب أكبر، وقد ضبطت السلطات كميات كبيرة من المخدرات في حاويات بضائع بموانئ البصرة والمعابر الحدودية فيها.