الداخلية والجيش المصري يواصلان استهداف الاوكار الارهابية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

واصلت الأجهزة الأمنية المصرية حملاتها المستمرة لاستهداف الأوكار الإرهابية والمتطرفين فى سيناء، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد،

وشملت الحملات وأد محاولات هذه الجماعات المستمرة للظهور على المشهد خلال فترة الأعياد لتعكير صفو المصريين، بارتكاب جرائم إرهابية، وفى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستعادة الأمن فى ربوع سيناء خلال 3 أشهر.

وفي ذات السياق أكد العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أنه فى إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على عدد (2) فرد تكفيري شديدي الخطورة والقبض على (2) آخرين بوسط سيناء، فضلا عن اكتشاف وتدمير عدد (2) مخبأ، عربة دفع رباعي، دراجة نارية.