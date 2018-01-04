المالكي يعلق على احداث ايران: ما يجري شأن داخلي

عدّ نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي يوم الأربعاء التظاهرات في ايران “شأن داخلي” الا انه عبر عن رفضه لاي تدخل خارجي فيها.

وقال المالكي في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني بشان موقفه من الأحداث الجارية ايران ان “ما يحصل في الجمهورية الاسلامية الإيرانية هو شأن داخلي ، رغم ان أعداء ايران وامتداداتهم في الداخل يحاولون اثار ة الشغب والإرباك”.

ودعا الى التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني”، معبرا عن شجبه واستنكاره “لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي لإيران وأي دولة أخرى”.

وتابع المالكي انه “ستسقط كل المخططات الخارجية بتلاحم شعبي وقيادة ايران (..) وسيبقى العملاء الداخليون وأعداء ايران في الخارج يعانون الفشل والخذلان”.