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النعناع يساعد على علاج القولون العصبي

باريس

كشفت دراسة طبية حديثة  عن أن زيت النعناع يساعد على علاج القولون العصبي مقارنة بغيره من العقاقير. فقد أجري فريق من الباحثين الفرنسيين في / المركز الوطني للأبحاث الزراعية/، دراستهم على 35 مريضًا يعانون من القولون العصبي، تم علاجهم بحبة جيلاتينية تحتوي على زيت النعناع، مقارنة بـ 37 مريضًا تناولوا عقارا آخر، وأثبتت الحبة الجيلاتينية فعاليتها في علاج القولون العصبي خلال أربعة أسابيع. وأشارت الدراسة إلى أن أوراق النعناع ذات الرائحة العطرية تحتوي على مضادات للأكسدة، فهي مضادة للبكتيريا والالتهابات المعوية ومضادة للسرطان والحساسية، ويعد النعناع من الأعشاب المساعدة على الهضم ويستخدم بكثرة في المطبخ.

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