ايلام تعلن زيادة كبيرة بتصدير السلع للعراق

كشف المدير العام لدائرة المعايير في محافظة ايلام الفيلية مهناز همتي، عن زيادة حجم صادرات السلع الايرانية ذات الجودة العالية الى العراق عبر منفذ مهران الحدودي.

وقال همتي ان “تصدير السلع الايرانية ذات الجودة العالمية الى العراق زادت 225 الف طن عبر منفذ مهران الحدودي”، لافتا الى ان “اهم السلع المصدرة الي العراق والحائزة علي معايير الجودة، احجار البناء والسيراميك والطابوق ومشتقات الحليب والمواد الكيمياوية (كربونات الكالسيوم)”.

ويذكر ان أكثر من 90 الف طن من السلع الحائزة علي معايير الجودة تم تصديرها الى العراق خلال العام الماضي عن طريق منفذ مهران الحدودي.

ويقع منفذ مهران الدولي علي بعد 95 كم جنوب غربي ايلام ويعتبر أهم منفذ لعبور المسافرين لزيارة العتبات ومن المنافذ الدولية المهمة لتصدير البضائع الايرانية الى العراق.