برلماني يتحدث عن رعاية الجبوري لـ”صفقة مشبوهة” باستبدال نائب “مقزز” بآخر “فاسد”

اتهم عضو مجلس النواب رياض الساعدي يوم الأربعاء رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري برعاية “صفقة مشبوهة” باستبدال عضو وصف “الشعب العراقي بوصف مقزز”، بآخر عليه “ملفات فساد”.

وقال الساعدي في بيان انه “اليوم وفي جلسة مجلس النواب العراقي سيتم تنفيذ الفقرة الرابعة من جدول الاعمال ويتم انجاز الاتفاق بين النائب مطشر السامرائي الذي وصف الشعب العراقي وصفا مقززا جدا ومثنى عبد الصمد السامرائي وبرعاية كاملة من قبل سليم الجبوري حيث سيتنازل مطشر عن مقعده النيابي بحجة المرض ويأخذ مكانه مثنى السامرائي والذي سيأخذ ايضا راتب تقاعدي من خزينة العراق كنائب سابق”.

وأضاف ان “مثنى السامرائي لديه ملفات وعقود فساد وخاصة في استجواب وزير التربية التي تثبت تورط هو واخوانه وعائلته بعقود وزارة التربية ووزارات اخرى ،وعليه قضايا في القضاء”.

وتابع الساعدي ان مثنى السامرائي “يريد ان يصبح نائب ليحصل على الحصانة لحمايته من القضاء والنزاهة التي ستدينه من خلال استجواب وزير التربية، مردفا بالقول انه “اذا حصلت هذه الصفقة المشبوهة اليوم فهي سبة وصفحة سوداء في تاريخ مجلس النواب”.

وطالب الساعدي اعضا مجلس النواب “بعدم التصويت على استقالة النائب مطشر السامرائي لانه لم يتبق من عمر البرلمان سوى سته أشهر، وسيكون تقليداً اي شخص عليه ملفات فساد يأتي الى البرلمان ليحمي نفسه من القضاء”، منوها الى ان “المصيبة ان المرشح الذي يأتي بعد النائب مطشر السامرائي ايضاً تنازل الى مثنى عبدالصمد السامرائي ، يالها من صفقة مفضوحة”.

وانهى البرلماني بيانه بالقول انه “لابد ان يكون الاستبدال بشرطها وشروطها وفق اجراءات مطولة ، من ناحية المفوضية والقضاء والادعاء العام”.