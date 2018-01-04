بيان صحفي .. المؤتمر الوطني يتحدث عن انفراج الازمة بين بغداد وأربيل: الدستور هو الحاكم

أشار الأمين العام للمؤتمر الوطنيّ العراقيّ اراس حبيب، اليوم الخميس، إن الدستور النافذ منذ عام 2005 لا يزال هو العقد الإجتماعي الجامع بين العراقيين ، مبيناً إن الخلافات داخل العملية السياسية منذ تطبيقه وحتى اليوم نجدها جميعاً تحت سقفه ، وكل ماعدا ذلك كان مرفوضاً ولم يحقق أية نتيجة .

وقال حبيب ، في بيان صحفي إن الجميع الآن يسعى للمشاركة في الإنتخابات في إطار الدستور ، ولولا قدرته على إستيعاب كل المتناقضات برغم الملاحظات على العديد من بنوده لما تجاوز عدد الأحزاب التي تروم المشاركة في الإنتخابات نحو 204 أحزاب .

وبينّ الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي إن بوادر الإنفراج في الأزمة بين بغداد و أربيل تأتي في سياق حرص الطرفين على إحترام الدستور ، إذن طالما هو الحاكم بيننا فإن كل ما عداه لن يشكل عقبة .