http://alnoor.se/article.asp?id=331845

بيان من #قاف_لعام_2018

تسلم #إعلان_قف_أمام_الفساد_قاف المعلومات الخطيرة التالية من أحد أعضائه ، و هو السيد سليمان الفهد ، مدير شبكة الفهد الإخبارية ، و حصلنا منه على الموافقة على نشره ، و له الشكر : :

” سنة العراق يتقاسمون نهب العراق”

فهم يتقاسمون أموال النازحين بمناسبه أعياد رأس السنة الميلادية 2018 .

بعد ان اجتمع ابرز أربعة من سنة العراق في دبي ليتقاسموا فيها (( الكعكة )) من مال السحت الحرام ، وهي أموال مخصصة للنازحين .

مصادر موثوقة اكدت لشبكة الفهد الاخبارية أن أكبر أربعة من سنة العراق ، وهم كل من (( جمال الكربولي ، ومحمد الكربولي ، ومحمد الحلبوسي ، واحمد أبو ريشه )) إجتمعوا ما قبل ليلة رأس السنة الميلادية ، في دبي ليتقاسموا ماسرقه محمد الحلبوسي محافظ الأنبار …..!! بعد أن قام محمد الحلبوسي بتقسيم المبلغ المسروق على أربعه بالتساوي ، وبعدالة تامة ومشهودة للرجل في هذا المجال .

علما إن المبلغ هو عبارة عن 12.5 مليار دينار (( إثنا عشر مليار ونصف المليار دينار عراقي )) …..وهذا المبلغ هو عباره عن حصتهم في المبلغ الذي تسلمه محمد الحلبوسي من وزارة الهجرة والمهجرين المخصص للنازحين من أهالي الأنبار ، علما غن المبلغ الإجمالي كان 23 مليار ثلاثة و عشرن مليار .

ومحمد الحلبوسي العادل قسم المبلغ مناصفةً. .

نصف أخذه له ولعصابته ، باعتبار هذه حصتهم الشرعية والنصف الآخر تم تقسيمه .

وكان قرارهم ان يجتمعوا في دبي لتقسيمه على أعضاء العصابه الأربعه ، على أنغام موسيقى رأس السنة الميلادية لعام 2018 في دبي ، ليكون الاحتفال كبيرأ ً بالمبلغ .. في راس السنة الجديدة ، متمنين مزيدا َ من السرقات على حساب هذا الشعب المسكين المستكين ،والمتشرد في العراء في هذا البرد القارس …

فهل الحكومة المركزية القابعة في سبات عميق نائمة نومة’ اهل الكهف .

وكان في هذا الإحتفال الشاهد ُ الوحيد لما جرى ، هو راجح بركات العضو المستقل في مجلس الأنبار، وكل سنة والكرابلة بامان وسرقات دائمة اكثر…

نسخة من هذا الخبر الطازج إلى أهلنا في الانبار ، للعلم والاطلاع .

سليمان الفهد

مدير شبكة الفهد الاخبارية ” . إنتهى.

نتمنى من السادة المذكورين أعلاه الّردَ ، و سوف ننشره كاملاً .

الدكتور صاحب الحكيم

المنسق العام لقاف

كانون الثاني 2018

لندن