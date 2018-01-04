زيباري يصدر توضيحا بشأن “معارضته” لسياسات بارزاني “القائد” ونجله

فنّد القيادي في حزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الأربعاء ما تداولته بعض المواقع العراقية بشأن “معارضته، وامتعاضه” من “سياسات” زعيم حزبه مسعود بارزاني، ونجله مستشار مجلس امن إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال زيباري في بيان له اليوم، ان “بعض المواقع الاخبارية العراقية والمشكوك في مصداقيتها و مصادر معلوماتها نشرت مؤخرا خبرا ملفقا و كاذبا حول معارضتنا و ” امتعاضنا” من سياسات البارزاني القائد و ونجله و ذهبت بخيالها المريض الى دخولنا في تحالفات سياسيه وهمية”.

وأضاف انه “في الوقت الذي ندين اختلاق مثل هذه التقارير الكاذبة فاننا نحتفظ بحقنا القانوني في ملاحقة اصحابها قضائيا”.

وتابع زيباري انه “يبدو ان من يقف وراء فبركة مثل هذه التقارير المغرضة هم من الذين في نفوسهم مرض”، مردفا بالقول ان “هؤلاء لن يتمكنوا من النيل من وحدة الحزب الديمقراطي الكردستاني و الشعب الكردستاني في التفافه ووقوفه مع قيادة البارزاني امام ظلم و تعسف الاعداء و الخصوم لنيل حقوقه الديمقراطية العادلة و المشروعة”.