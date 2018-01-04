Posted on by

سنة سعيدة

سنة سعيدة

كل عام وانتم واحبابكم بخير ورفاه

يالإنت ناسينه

ميسون نعيم الرومي

چـَـنـَّـه الحلو ناسينه

يمشي اويصد ..

ناوي البعد

يوعد اويخلي بالوعد

رايد .. يجافينه..

يالإنت ناسينه

ليش الحلو ناسينه

هذا الحلو گلبه نفر

عدَّه اوعبر

عطره انتشر

بحواجبه غفوَة نهر

يتمرجح ابسـِـدَّه عـُمـُر

ياليل اشهد يا گمر

مزروعه عنده اسنيني

يالإنت كحله العيني

يـِـبـّـعـِـد اوچن ناسيني

هذا الحلو ناسيني

ورد الربيع ابلونه

ندَّه النده بجفونه

امفصل قميص ابلونه

سحره سحر

ما ينحزر

ماخذ حلاته امن التمر

طبعه كلف .. كلـّـش كلف

يا بعد روحي يالخشف

ارد اسألك .. وين الحلف؟

صحبتنه صحبه امن الزغر

راحت سنه او هذا شهر

محسوبه كلهه امن العمر

ظل ابمكانك .. لاتجي..

ملينه خويه امن الحچي

ع الشوملي اوعالشوملي

والعشگ ثاري مبتلي

چنـَّـه مزاجه كبلي

متقصد ايلاويني

يالأنت كحله العيني

هذا الحلو ناسينه

خـَـلـَّـه يظل ناسينه ..

هذا الحلو ناسينه

تعتذر.. واتراضينه..

يالإنت ناسينه

————————

كانون الثاني / 2018

ســــــــــــــتوكهولم

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close