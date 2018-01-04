سنة سعيدة

كل عام وانتم واحبابكم بخير ورفاه

يالإنت ناسينه

ميسون نعيم الرومي

چـَـنـَّـه الحلو ناسينه

يمشي اويصد ..

ناوي البعد

يوعد اويخلي بالوعد

رايد .. يجافينه..

يالإنت ناسينه

ليش الحلو ناسينه

هذا الحلو گلبه نفر

عدَّه اوعبر

عطره انتشر

بحواجبه غفوَة نهر

يتمرجح ابسـِـدَّه عـُمـُر

ياليل اشهد يا گمر

مزروعه عنده اسنيني

يالإنت كحله العيني

يـِـبـّـعـِـد اوچن ناسيني

هذا الحلو ناسيني

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ورد الربيع ابلونه

ندَّه النده بجفونه

امفصل قميص ابلونه

سحره سحر

ما ينحزر

ماخذ حلاته امن التمر

طبعه كلف .. كلـّـش كلف

يا بعد روحي يالخشف

ارد اسألك .. وين الحلف؟

صحبتنه صحبه امن الزغر

راحت سنه او هذا شهر

محسوبه كلهه امن العمر

ظل ابمكانك .. لاتجي..

ملينه خويه امن الحچي

ع الشوملي اوعالشوملي

والعشگ ثاري مبتلي

چنـَّـه مزاجه كبلي

متقصد ايلاويني

يالأنت كحله العيني

هذا الحلو ناسينه

خـَـلـَّـه يظل ناسينه ..

هذا الحلو ناسينه

تعتذر.. واتراضينه..

يالإنت ناسينه

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كانون الثاني / 2018

ســــــــــــــتوكهولم