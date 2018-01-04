كوسرت رسول يغادر ألمانيا ويتجه لدولة أوربية أخرى

ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأربعاء، أن نائب الأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي غادر العاصمة الالمانية برلين.

وأوضح الموقع أن كوسرت رسول علي غادر برلين اليوم متوجها الى العاصمة البريطانية لندن، بعد تحسن حالته الصحية.

وكان وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان ريكوت حمه رشيد أعلن في وقت سابق قرب عودة كوسرت رسول علي الى الاقليم.

يشار الى أن صحة كوسرت رسول علي تدهورت يوم 11 من تشرين الثاني 2017، ونقل على اثرها الى مدينة فاروق الطبية في مدينة السليمانية، حيث تلقى العلاج اللازم، وقرر الاطباء لاحقاً نقله الى ألمانيا لإستكمال العلاج هناك.