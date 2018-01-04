لوطن والشعب يصرخان : الظليمة، الظليمة !!

خالد الناهي

حيثما توجد ضحية، لابد من وجود جان

وطالما هناك مظلوم، لا بد من وجود ظالم . .

وهذه قاعدة لا يختلف عليها اثنان، ومنذ نشأة البشرية، فعندما قتل هابيل كان القاتل هو قابيل، وعندما ظلمت ماشطة ال فرعون كان فرعون هو الظالم .

لكن هذا المقياس في بلدي يكاد يكون متوقفا او لنكن اكثر جرأة ونقول انه لا يعمل مطلقاً .

ففي الوقت الذي اخذ الوطن من الشعب بحارا من الدم ليبقى حرا ، لم يتجرأ ان يعطي قطعة ارض لأبنائه ليشعرهم بالأنتماء اليه .

والأكثر من ذلك حتى المتر الذي يدفن فيه الشهيد ، يجب ان يشتريه ذووه من مالهم الخاص .

والمفارقة المضحكة المبكية، ان هذا الوطن كان سخي مع جميع دول الجوار على العكس،تماماً من مسك يده وبخله مع ابنائه ، فجميع دول الجوار اقتضمت منه قضمة، وقطعاً كلاً حسب حجم وقوة اسنانه .

وهنا كان الوطن هو الظالم، والشعب هو المظلوم .

ومن ناحية اخرى، نجد هذا الوطن يخرج ما بداخله من ثروات، ويعطيها للشعب افراد وحكومات، لكن في نفس الوقت تجد هناك جحود لهذه النعمة من افراده ( المواطنين ) فتراهم يلعنوه ويشتموه وينتقصون منه حيثما ذكر اسم العراق .

ولا نقصد هنا الجميع، انما الأعم الأغلب يفعل ذلك

والحقيقة ان المذنب في ذلك هو افراده اشخاص وحكومات .

فالوطن لم يسرق او يخون، انما افراده من يفعلون ذلك .

وهنا كان ابناء الوطن هم الظلمة، والوطن هو المظلوم .

وبين وطن ظالم ومظلوم، وشعب مظلوم وجاحد .

هناك اجيال تفقد هويتها، ووطن يشكو الغربة .