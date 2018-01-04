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مصرف الرافدين يعلن قبوله الهيكل المسقف بمنح قرض ٥٠ مليونا لبناء دار

أعلن مصرف الرافدين يوم الأربعاء عن قبول الهيكل المسقف في منح قرض ٥٠ مليون دينار للمواطنين لأغراض البناء في قطعة ارض لا تقل مساحتها عن ٥٠ مترا.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه لغرض التخفيف عن كاهل المواطنين وتبسيط إجراءات منح القرض تقرر قبول الهيكل المسقف للطابق الثاني والاختصار على منحه الدفعة الثانية والثالثة فقط.

وأضاف البيان انه تقرر قبول قطعة ارض من الدار الذي تم هدمه مع بقاء جنس العقار ( دار سكن ) وبعد وصول مرحلة البناء الى مرحلة الرباط وإجراء الكشف من قبل لجنة الكشف عن قطعة الأرض.

وأكد البيان على ضرورة وصول ذلك الإجراء من مرحلة البناء الى إكمال الرباط والاعتذار عن اقل من ذلك.

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