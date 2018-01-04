منطقة في إقليم كوردستان تسجل نحو 50 حالة قتل وانتحار واختطاف

أعلنت قيادة شرطة منطقة “كرميان في إقليم كوردستان يوم الأربعاء عن تسجيلها اكثر من 40 حالة قتل وانتحار واختطاف في 2017، مشيرة الى القاء القبض على اكثر من 1300 شخص بتهم مختلفة في العام الماضية.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد علي جمال قدوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه “سجلنا العام الماضي 17 حالة قتل عن طريق الخطأ، وقد قمنا بالشروع باتخاذ إجراءات وتدابير لإنهاء هذه الحالة التي اغلبها تحصل داخل المنازل من خلال حصر السلاح بيد الدولة”.

وأشار الى تسجيل 9 حالات انتحار، و5 حالات قتل العمد، و360 حالة شجار في الأسواق والأماكن العامة، 6 سرقات لسيارات في 2017.

ونوه الرائد قدوري الى تسجيل 240 حالة سرقة مختلفة، و16 حالة اختطاف اذ سجلنا 14 حالة في 2016 بحدود منطقة كرميان، وقد زادت حالتين في 2017، عازيا السبب الى ازدياد حالات الاختطاف الى وفود عدد كبير من النازحين الى المنطقة.

واردف بالقول ان مراكزنا سجلت 150 حالة سرقة للموبايلات والحقائب النسائية، و18 حالة تزوير، و103 حالات تهديد، لافتا الى القبض على 107 اشخاص لحملهم السلاح من دون رخصة.

وانهى الرائد قدوري مؤتمره الصحفي بالقول ان قوات الشرطة قد القت القبض على 1306 اشخاص بتهم وقضايا مختلفة العام الماضي.