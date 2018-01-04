موظف في بلدية ببغداد يُهدد كادر قناة فضائية بـ”القتل”

ادانت النقابة الوطنية للصحافيين في العراق، يوم الاربعاء الإعتداء الذي تعرض له كادر قناة دجلة الفضائية أمس الثلاثاء أثناء تأديته واجبه على يد موظف في في بلدية المنصور في العاصمة بغداد.

ونقلت النقابة عن مراسل القناة حسن نبيل “كُنت في بث مباشر عن الواقع الخدمي بمنطقة المنصور، وتحدثت عن شبكة المجاري وطفحها هُناك، وبعد قليل جاءت إحدى سيارات الأمانة الخاصة بالمجاري ونزل منها موظف وإعتدى علي وعلى الكادر بالضرب”.

وأضاف “بعد تمكننا من حماية أنفسنا من الضرب الذي تعرضنا له، إنسحب الموظف لكنه إستمر بالسب والشتم وتوعدنا بالقتل، ولم نتمكن التخلص منه إلا بعد أن تحدثت عن الإعتداء عبر الجو”.

من جهته قال مسؤول وحدة الرصد في النقابة الوطنية للصحافيين في العراق إن “على أمينة بغداد ذكرى علوش التحقيق مع بلدية المنصور بشأن الإعتداء الذي طال كادر قناة دجلة الفضائية على يد أحد موظفيها”.

وأضاف أن “مؤسسات الدولة العراقية مازالت لم تلتفت إلى أهمية وجود الإعلام في تقويم عملها وتسهيل مهامها في تشخيص المشاكل ونقل ما لم تستطع الوصول إليه”.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحافيين في العراق، إستعدادها لرفع دعوى قضائية ضد المعتدين على كادر قناة دجلة الفضائية.