نائب كوردي: بغداد سترسل رواتب موظفي هذه الوزارات في كوردستان

أعلن عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني محمد عثمان، اليوم الأربعاء، ان الحكومة الاتحادية سترسل رواتب موظفي عدد من الوزارات الى حكومة اقليم كوردستان.

ونقل موقع الاتحاد عن عثمان قوله انه “ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها، فانه يتوقع ان ترسل الحكومة العراقية رواتب موظفي وزارات البيشمركة والداخلية والبلدية والمالية، بعد صرف رواتب جميع الوزارات الاخرى”.

وأضاف عثمان انه من المنتظر ان ترسل الحكومة العراقية حتى نهاية هذا الشهر رواتب وزارتي التربية والصحة في الاقليم، ومن ثم بعد ذلك سيتم البدء بارسال رواتب الوزارات الاخرى وعلى رأسها وزارة التعليم العالي.