ياور يكشف أسباب تأخر توزيع رواتب البيشمركة

اكد الامين العامة لوزارة الپيشمرگة الفريق جبار ياور، اليوم الاربعاء، ان وزارة المالية لم تتمكن من تأمين كامل رواتب منتسبي وزارته.

وقال ياور في تصريح صحفي ان قسما من الوزارة والقوتين 70 و80 لم تتسلم رواتب شهر ايلول من العام الماضي لحد الان، لافتا الى انهم بانتظار ان ترسل وزارة المالية المبلغ الموجود الى حساب وزارته لاستكمال توزيع رواتب شهر ايلول الماضي.

واضاف ان المشكلة ليست لها علاقة بوزارته، وان وزارة المالية هي المسؤولة عن استكمال رواتب وزارة الپيشمرگة، لافتا الى انه كان من المقرر ان يتم توزيع رواتب منتسبي وزارته كافة قبل انتهاء العام الماضي، الا ان المقاتين الذين يرابطون في جبهات القتال هم فقط من تسلموا الرواتب لشهر أيلول الماضي.

وأكد ياور عدم وجود اي موعد محدد لتوزيع رواتب ايلول للذين لم يتسلموها لحد الان، مستدركا انه متى ما ارسلت وزارة المالية مبلغ الرواتب في حساب وزارة الپيشمرگة ستقوم الوزارة فوراً بتوزيعها لمستحقيها.