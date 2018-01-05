اقــــرأ: نساء صغيرات

تُصوّر رواية لويز م. الكوت نساء صغيرات الصادرة حديثا عن دار المدى معاناة عائلة تقطن إحدى المدن الصغيرة، كان ربّ العائلة السيد مارش الذي يعمل مبشرًا قد ترك زوجته وبناته الأربع لكي يلتحق بالجيش, حيث تجري جميع أحداثها أثناء تغيبه الذي دام لمدة عام. أما المقولة التي تضمنتها القصة فهي أن تلك الفتيات الصغيرات السن كنّ بإرشاد والدتهنّ قد كرّسن أنفسهنّ لمساعدة الآخرين وتخلين عن التطلع إلى حياة الرفاهية التي تتطلع إليها من هنّ في سنهنّ، وكنّ رغم الصعوبات يُنجزن ما كان عليهنّ القيام به من أعباء ومن واجبات فرضتها عليهنّ ظروف الحرب وغياب الوالد والمعيل،ذلك لأنهنّ كنّ يعتبرن ذلك بمثابة السعي للوصول إلى مجتمع فاضل.