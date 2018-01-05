العالم يتزعمه خبل و احمق

رشيد سلمان

لجنة امريكية من اطباء الامراض العقلية وصفت ترامب (بالمختل عقليا) و في امريكا المختل عقليا يحجز في مستشفى للعلاج و ليس في البيت الابيض.

الخلل العقلي اي (الخبال) تسيطر فيه الهلوسة و الخيال و الاشباح على التفكير و يصبح المريض خطرا على نفسه و على الاخرين و لكون ترامب رئيسا بيده (ازرار القنابل الذرية) كما قال فالخطر يهدد العالم.

صفة اخرى اطلقت على ترامب من قبل عقلاء امريكان كونه (احمق) اي تسيطر عليه الغطرسة و الغرور بدلا من العقل و الحكمة و اذا اجتمع (الخبال) و الحماقة في شخص كترامب الحرب العالمية على الابواب.

في اقل من سنة بعد دخول ترامب البيت الابيض بدلا من حجزه في مستشفى كمستشفى (الشماعية) سادت العالم الفوضى لان ترامب يتصرف مثل (مسودن و بيدة فالة) يهدد و يزبد و يرعد و كان العالم ملك له يعبث به كما يشاء.

المسودن ترامب يهدد كوريا الشمالية (بازرار) القنابل الذرية و ايران بتشجيعه المظاهرات العبثية و الصين و روسيا بالعقوبات الاقتصادية و لم تسلم منه الامم المتحدة لأنها رفضت قراره حول القدس.

المسودن الاحمق ترامب يصف الحكم في ايران (دكتاتوريا) بالرغم من كونه انتخابيا نسبة المشاركين في الانتخابات وصلت 80% بينما ترامب دخل البيت الابيض بمشاركة اقل من 50% اي انه يمثل اقلية.

المسودن الاحمق ترامب يصف الحكم في ايران دكتاتوريا بعد ان جلس في احضان (اولياء امر) الخليج الوهابي خاصة حضن الملك سلمان الذي يقطع رؤوس الأبرياء بالسيوف لو تذمروا (همسا) من وحشية حكمه.

المسودن الاحمق ترامب يعادي ايران لأنها (ارهابية) بينما يحتضن دول الخليج الوهابي الارهابي على راسها السعودية التي وصفها بدعم و تمويل الارهاب ثم تراجع بعد رشوة قدرها 400 مليار دولارا لانه فاسد يعشق الدولار.

قبله الشرير اوباما و وزيرة خارجيته هيلاري كلنتون وصفا الخليج الوهابي بقيادة السعودية بحاضن و ممول الارهاب ثم تراجعا بسبب الرشوة و الهدايا.

اهم سبب لخلل ترامب العقلي و حماقته هو سيطرة (شبح الدولار) عليه في يقظته و نومه مع انه ملياردير و شفطه 400 مليار دولارا من الملك سلمان دفعه لوصف الحكم في الخليج الوهابي (ديمقراطيا) و في ايران دكتاتوريا.

سبب مهم كرّس حماقة ترامب و خلل عقله ما وصفه الرئيس الاسبق كارتر حكم (الشلّة) اي العصابة لان الطيور على اشكالها تقع و الشلّة تتبادل الخبال و الحماقة.

على راس هذه الشلة(نيكي) هيلي ممثلة ترامب في الامم المتحدة التي تتصرف كترامب تهدد و ترعد و تزبد بقباحة وصلت حد الشتائم و الالفاظ القذرة للتعويض عن قباحة مظهرها.

باختصار: الحماقة خطرة و الخلل العقلي خطر و اذا اجتمعا كما هو الحال عند ترامب اقرأ على السلام العالمي السلام لانه مسودن و بيدة فالة.

ملاحظة: المصابون بداء الحماقة و الخلل العقلي في كثير من الاحيان ينتحرون اذا لم تتحقق تهديداتهم للأخرين لانهم لا يتحملون الفشل و العالم ينتظر و اللهم لا شماتة.