الموافقة على إقامة بطولة غرب آسيا للأندية بكرة السلة في بغداد

كشف رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي, الخميس, موافقة اتحاد غرب آسيا على إقامة بطولة غرب آسيا للأندية في بغداد مابين 12ولغاية 16 من شهر آذار المقبل.

وقال العميدي في تصريح إن “اتحاد السلة تسلم الموافقة الرسمية على قرار اتحاد غرب آسيا لإقامة البطولة في بغداد”، مبينا ان “الاتحاد بدأ بتشكيل اللجان التي ستقوم بالإجراءات اللوجستية بمختلف أنواعها بغية إخراج البطولة بأبهى صورة”.

وأضاف أن “ستة أندية ستشارك في البطولة من دول إيران ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين فضلاً عن العراق الذي سيمثله نادي النفط”.

يشار إلى أن هناك تعاوناً مشتركاً بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية لغرض إكمال كل مرافق قاعة الشعب الدولي التي ستحتضن البطولة. انتهى / 25 ط