الوفد الكوردي يصدر بيانا مشتركا حول الاجتماعات مع وزارة التخطيط العراقية

قال بيان مشترك ان اجتماعا عقد اليوم الخميس صباحا بين وفد وزراة الصحة والتربية من اقليم كوردستان مع وزارة التخطيط العراقية للتدقيق بقوائم الموظفين بغية ارسال معاشاتهم.

وجاء في البيان الذي اصدرته الوزارتين بشكل مشترك بعد الاجتماع مع المسؤولين العراقيين “تم تقديم كافة المعلومات وبالتفاصيل عن اسماء موظفي الوزارتين بحسب نظام “بايومتر”.

وأفاد البيان بأنه في اسرع وقت ستقوم اللجنة الفنية بالتنسيق مع هيئة الرقابة بالبدء بالتدقيق في القوائم”.

وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات حتى يستكمل التدقيق ووفق الضرورة وأن يقدم اقليم كوردستان كافة التسهيلات حتى يتم العمل بسرعة.

ووصل أمس الاربعاء وفد يمثل وزارتي الصحة والتربية في كوردستان الى بغداد لإجراء مباحثات بخصوص ارسال رواتب موظفي هاتين الوزارتين.

وقالت مديرة التخطيط العام في وزارة الصحة باقليم كوردستان فيان محمد لكوردستان 24 ان “وفدا مشتركا من وزارتي الصحة والتربية بكوردستان سيزور بغداد الاربعاء لتقديم قوائم الموظفين للجنة المشكلة من البرلمان العراقي للتدقيق فيها”.

ومن المتوقع أن يزور اعضاء اللجنة العراقية التي سنجتمع بها اقليم كوردستان في وقت قريب بحسب ما أفادت “محمد”.

وتتألف اللجنة المدققة من سبعة اشخاص بينهم ممثلان عن اقليم كوردستان.

وقال النائب في مجلس النواب العراقي محمد عثمان في وقت سابق ان بغداد طلبت من كوردستان تسليمها قوائم موظفي وزارة التعليم العالي للتدقيق فيها بعد مطالبتها بقوائم وزارتي التربية والصحة في وقت سابق.

وبحسب ما أفاد “عثمان” فإن “التدقيق سيبدأ في وزارة التعليم العالي بعد التربية والصحة، لأنها الوزارة الأقل إشكالية في قائمة رواتب موظفيها، وتخلو من وجود اسماء وهمية في قوائم الرواتب”.

واشار عثمان الى ان رواتب موظفي الوزارات الثلاث (التربية، الصحة، والتعليم العالي) سترسل الى الاقليم بعد انتهاء عمليات التدقيق لافتا الى ان بغداد لا تنوي ارسال معاشات موظفي اقليم كوردستان دفعة واحدة.

سوار أحمد