بليرين ينتزع تعادلا مثيرا لأرسنال مع چيلسي

سخر ارسنال وچيلسي من الحديث عن إرهاق اللاعبين في نهاية فترة احتفالية شهدت العديد من المباريات في الدوري الانگليزي الممتاز لكرة القدم بعدما أحرز هيكتور بليرين هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادلا 2-2 في مباراة قمة مثيرة يوم الأربعاء.

ومنذ البداية حتى النهاية باستاد الإمارات تبادل الفريقان صناعة الفرص لكن پيتر چك حارس ارسنال ونظيره تيبو كورتوا حافظا على شباكهما حتى مرور ساعة بقليل.

ومنح جاك ويلشير التقدم لارسنال في الدقيقة 63 لكن بعد ذلك بأربع دقائق تدخل بليرين ضد ايدن هازارد ليحصل اللاعب البلجيكي على فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء.

ووضع ماركوس الونسو الفريق الضيف في المقدمة في الدقيقة 84 لكنه حُرم من الفوز والعودة إلى المركز الثاني فوق مانشستر يونايتد في الترتيب عندما أدرك بليرين التعادل لارسنال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومع ذلك كاد چيلسي يخطف الفوز عندما سدد البديل دافيدي زاباكوستا في العارضة لكن النتيجة كان يمكن أن تكون ظالمة لارسنال الذي حصل على 14 فرصة مقابل 19 لچيلسي.

وبقي چيلسي في المركز الثالث برصيد 46 نقطة بفارق 16 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر الذي يتفوق بفارق 15 نقطة عن يونايتد بينما ظل ارسنال في المركز السادس.

وهذه هي المباراة رقم 60 لارسين ڤينگر مدرب ارسنال ضد چيلسي لكن لم يتوقع الكثير أن تكون مثيرة ومليئة بالأهداف.

وقال ڤنگر “كان مباراة رائعة وفي المجمل كان يمكن لأي من الفريقين أن يحقق الفوز. ربما هي نتيجة عادلة.

”ركلة الجزاء كانت كارثية. كانت بمثابة ضربة نفسية للفريق لكننا نجحنا في العودة والتعادل 2-2“.

وأهدر الڤارو موراتا، المختلف في كل مباراة، أبرز فرصة لچيلسي عندما استفاد من خطأ في دفاع ارسنال وانفرد بالحارس چك لكنه سدد بغرابة خارج المرمى.

وعلى الجانب الاخر سدد اليكسيس سانشيز كرة اصطدمت بالقائمين بعد إنقاذ رائع من كورتوا الذي تصدى بعد ذلك بقليل لتسديدة من الكسندر لاكازيت.

وأهدر تيموي باكايوكو وسيسك فابريگاس فرصتين لچيلسي فيما تصدى كورتوا لكرة من مسعود اوزيل.

وأظهر چك حارس چيلسي السابق والذي يسعى للحفاظ على شباكه نظيفة في 200 مباراة في الدوري الممتاز براعته في التصدي لكرة من هازارد في الشوط الثاني.

ثم أبعد كورتوا تسديدة قريبة المدى من سانشيز.

ونجح ويلشير أخيرا في هز شباك كورتوا بتسديدة بقدمه اليسرى.

لكن بعد ذلك بأربع دقائق تدخل بليرين ضد هازارد الذي سقط بطريقة مسرحية ازعجت ڤينگر كثيرا الذي حُرم فريقه من الفوز ضد وست بروميتش البيون بسبب ركلة جزاء متأخرة يوم الأحد.

وأرسل هازارد چك في الاتجاه الخاطئ.

وفي الدقيقة 84 أرسل زاباكوستا تمريرة عرضية منخفضة حولها الونسو داخل مرمى چك.

ورفض ارسنال تقبل الهزيمة وفشل الونسو في إبعاد كرة بضربة رأس لتصل إلى بليرين الذي سدد في الشباك.

وأهدر موراتا فرصة أخرى قبل أن يسدد زاباكوستا في العارضة وسط إحباط مدربه انطونيو كونتي.

وقال كونتي ”اعتقد أن الأمر مؤلم لأن عندما تحصل على العديد من الفرص للتسجيل يجب أن تفوز بالمباراة“.