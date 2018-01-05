حكومة كوردستان تسلم البرلمان قانون اصلاح الرواتب: سيرضي الجميع

أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء عن تسليمها برلمان الإقليم مشروع قانون إصلاحات رواتب الموظفين والمتقاعدين، داعية البرلمان الى الإسراع في تشريعه.

وقال آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء الاقليم للصحفيين من امام مبنى البرلمان ان “الحكومة قد اجرت مراجعة دستورية وقانونية شاملة قبل ان يتم تسليم مشروع القانون الى البرلمان، ونعتقد ان صيغته الحالية سوف ترضي الجميع”.

ولفت الى ان الحكومة سوف تؤمن الرواتب للمستحقين الفعليين من موظفين ومتقاعدين، منوها “للأسف طيلة السنوات السابقة كان هناك أناس غير مستحقين يتسلمون الرواتب”.

وتابع ان هذا القانون قد تم كتابته بالاتفاق مع السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.