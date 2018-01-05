صور عارية تدفع الممثلة إيما واتسون لرفع دعوى قضائية

وقال المتحدث باسم واتسون في بيان لمجلة فارايتي ان صورا من جلسة تجربة ملابس لواتسون مع مصمم أزياء جرت قبل عامين، قد تعرضت للقرصنة، مؤكدا أن الصور ليست عارية، وانه طلب من المحامين التحرك.

وبحسب زعم منشورات على وسائل للتواصل الاجتماعي وتدوينات أن صور عارية لواتسون نشرت هذا الأسبوع على شبكة لتبادل الوثائق، ولم يتضح الإجراء الذي يعتزم المحامون اتخاذه أو ضد من سيكون.

وأثارت “واتسون” التي لمع نجمها في سلسلة “هاري بوتر”، جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشهر بسبب مجموعة من الصور خصت بها مجلة فانيتي فير شملت واحدة كشفت فيها عن أجزاء من جسدها.

ووصف منتقدون واتسون، وهي سفيرة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة لحقوق المرأة والمساواة، بأنها منافقة وغير مخلصة لقيم المساواة بين الرجل والمرأة التي تتبناها.

وتشارك واتسون في فيلم (بيوتي آند ذا بيست) الذي يبدأ عرضه بدور السينما في كل أنحاء العالم هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نحو 200 مليون دولار وفقا لمحللي مبيعات تذاكر السينما.

ت: س أ