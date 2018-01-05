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طائرة أقلعت فى 2018 وهبطت فى 2017

مع بداية عام جديد، لا تخلو فروق التوقيت بين الدول من مفارقات لا تخطر على بال، وذلك بعدما أقلعت طائرة ركاب من مطار أوكلاند في نيوزيلاندا مع أول دقائق عام 2018، غير أنها تعرضت لسيناريو “زمني” فريد من نوعه، إذ هبطت في مطار هونولولو بجزيرة هاواى الأميركية في عام 2017.

ووفقا لصحيفة “مترو” البريطانية، كان من المقرر أن تقلع الطائرة، التابعة لخطوط هاواى للطيران، في تمام الساعة 11:55 مساء الأحد 31 ديسمبر 2017، لكن لظرف ما تأخر موعد الإقلاع 10 دقائق كاملة فأقلعت في تمام الساعة 00:05 من صباح الاثنين 1 يناير 2018.

وهبطت الطائرة في مطار هونولولو بجزيرة هاواى الأميركية، التي يتأخر توقيتها المحلي عن نيوزيلاندا بـ23 ساعة، ما جعل الطائرة تهبط بمطار الوصول في تمام الساعة 10:16 دقيقة صباح الأحد 31 ديسمبر بالتوقيت المحلي لمدينة هونولولو، وبذلك تكون الطائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017.

يذكر أن نيوزيلاندا كانت من أول البلاد التي احتفلت بدخول العام الجديد، ثم تلتها أستراليا وباقي دول العالم

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