عنصر بالحشد الشعبي يردي شقيق مقاتل في البيشمركة شرقي الموصل

اقدم عنصر في الحشد الشعبي الذي تدعمه ايران على قتل شقيق مقاتل في البيشمركة في احدى الضواحي الشرقية لمدينة الموصل.

ووقعت الحادثة يوم امس عند حاجز تفتيش للحشد الشعبي في منطقة كوكجلي شرقي الموصل بحسب ما ابلغ مصدر امني كوردستان 24.

وكان الضحية – وله شقيق منتسب في قوات البيشمركة – يعمل سائق اجرة حيث اوصل ركابا الى مدينة الموصل لكنه علِق عند عودته في ازدحام قرب حاجز التفتيش.

وقال محمد عبدالوهاب وهو شقيق الضحية لكوردستان 24 “خلال عودته (من الموصل) قرب كوكجلي توقف قرب نقطة للحشد الشعبي وخلال توقفه بدأت السيارات تطلق ابواقها ليترجل عدد من عناصر الحشد من عجلاتهم ويتوجهون الى سيارة شقيقي وينزلونه ويفتحون النار على جسده”.

وأضاف أن شقيقه قضى على الفور.