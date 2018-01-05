فتح الطريق الرئيسي بين مدينتي دهوك ونينوى

أفاد مصدر امني كوردي ، اليوم الخميس، إن سلطات اقليم كوردستان اعادت فتح الطريق الرابط بين محافظتي دهوك والموصل بعدما اغلق في اعقاب سيطرة القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي على المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) لاسيما تلك الواقعة في سهل نينوى في الـ 16 من اكتوبر/تشرين الاول الماضي .

وأغلق اقليم كوردستان الطرق الرئيسية التي تربط مدنه بالموصل بعدما سقطت المدينة بقبضة تنظيم داعش منتصف عام 2014.

وبعد اعلان تحرير الموصل في الصيف الماضي بدأت السلطات في كوردستان تعيد افتتاح الطرق التي تربط اربيل ودهوك بالمدينة المجاورة للإقليم قبل أن يتم اغلاقها مجددا بسبب سيطرة القوات العراقية ومليشيات الحشد على تلك المناطق المتنازع عليها خصوصا سهل نينوى بعد انسحاب قوات البيشمركة في عدد منها تفادياً للاصطدام مع المليشيات والقوات العراقية.

وبحسب المصدر ، فإن حكومة اقليم كوردستان قررت اعادة فتح الطريق الرابط بين محافظتي دهوك ونينوى امام حركة المركبات والمواطنين.

وسبق ان اغلقت الپیشمرگه‌ طريقين رئيسيين يربطان اربيل ودهوك بالموصل بعد تقارير عن تحشدات للقوات العراقية في مناطق محاذية لكوردستان. كما ان الطريق الرئيسي الرابط بين اربيل وكركوك مازال مغلقاً بسواتر ترابية .

وشهدت العلاقات بين بغداد وأربيل توتراً كبيراً في أعقاب استفتاء تقرير المصير بإقليم كوردستان في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي حظي بتأييد الغالبية العظمى من الكوردستانيين، الأمر الذي قابلته الحكومة العراقية بجملة من الإجراءات العقابية كالحصار وإغلاق المطارات ووصلت حد الهجوم العسكري على قوات الپیشمرگه بالمناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان كما تطالب بغداد بما تسميه”تسليم” المطارات والمعابر الحدودية في اقليم كوردستان .