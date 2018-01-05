كلوب: الأسئلة عن كوتينيو “مضيعة للوقت”

صوت العراق/متابعة …

اعتبر المدرب الألماني لليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن التركيز على مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو، المرشح للانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، هو “مضيعة للوقت”، مؤكدا أنه “ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن”.

وتجدد الحديث عن سعي برشلونة لضم كوتينيو (25 عاما) في فترة الانتقالات الحالية الممتدة خلال يناير، بعد فشله في تحقيق هذا الأمر الصيف المنصرم على رغم أنه عرض على ليفربول أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار).

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية مؤخرا أن برشلونة أعد عرضا بقيمة 150 مليون يورو (110 ملايين + 40 مليونا من الحوافز والمكافآت)، لضم لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، والذي تقدم الصيف المنصرم بطلب الرحيل عن “أنفيلد”، لكن إدارة النادي لم تتجاوب مع رغبته.

ويغيب كوتينيو عن الدربي بين ليفربول وجاره إيفرتون الجمعة في مسابقة الكأس الإنجليزية بسبب الإصابة، إلا أن المدرب الألماني يتوقع عودته إلى التشكيلة في المباراة ضد مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الممتاز، في 14 الشهر الحالي ضمن المرحلة 23، وفق ما ذكرت فرانس برس.

وقال كلوب، عشية اللقاء في الكأس على ملعب فريقه “أعتقد أنه (كوتينيو) سيكون بين مجموعة اللاعبين لمباراة سيتي. كل ما سأقوله الآن سيغذي القصص وحسب. ليس لدي شيء لأقوله بهذا الشأن”.

وغاب كوتينيو عن مباراة فريقه ضد بيرنلي الإثنين في الدوري (2-1)، ما ساهم في تغذية التقارير عن أن اللاعب يعتقد بأنه خاض السبت الماضي ضد ليستر سيتي (2-1) مباراته الأخيرة بقميص “الحمر”.

وخلافا لما حصل في أغسطس عندما أعلنت بكل وضوح ان اللاعب ليس للبيع، لم يصدر عن إدارة ليفربول أي موقف بهذا الشأن بعد فتح باب الانتقالات الشتوية، كما أن برشلونة لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي، على رغم تزايد الحديث عن سعيه المتجدد.

ولدى سؤاله عما إذا كان يفكر بالبديل في حال انتقال كوتينيو إلى برشلونة، قال كلوب “كل ما تفكرون به لا يعنيني. حقا، ليس لدي أي شيء لأقوله. على الأرجح أن 80 بالمئة من الكاميرات موجودة هنا للحصول على أجوبة بخصوص ذلك.. هذه مضيعة للوقت”.انتهى/