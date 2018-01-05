ماكرون يدعو لنزع سلاح الحشد الشعبي ويحث بغداد على الحوار مع اربيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة العراقية لنزع السلاح من الميليشيات العراقية، فيما حث بغداد واربيل على البدء بحوار جدي لحل كافة الخلافات العالقة بين الطرفين.

وقال ماكرون في كلمة القاها بباريس بمناسبة حلول العام الجديد ان “من الضروري أن تبدأ كل من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان حوارا جديا شاملا للتوصل لحل سياسي للمشاكل بين الجانبين”.

وساءت العلاقة بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي اجراه الكورد في ايلول سبتمبر الماضي فيما ردت بغداد على حق تقرير المصير الكوردي بعنف وقامت بإجراءات عقابية ضد كوردستان.

وشدد ماكرون على ضررورة أن تعمل كافة الاطراف في بغداد على أن تتم الانتخابات العراقية في موعدها المحدد.

واشار الى ضرورة نزع السلاح من الميليشيا العراقية في اشارة الى الحشد الشعبي المدعوم ايرانيا.

وشدد ماكرون في وقت سابق على ضرورة إنهاء وجود الميليشيات في العراق بما فيها الحشد الشعبي.

وتشكل الحشد الشعبي بفتوى شيعية بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق ويتكون من فصائل معظمها وثيق الصلة بطهران.

ولفرنسا علاقات متينة مع اقليم كوردستان وساهمت في دعم قواته المسلحة في الحرب ضد تنظيم داعش على مدى ثلاث سنوات.

وخففت بغداد حدة التصعيد ضد كوردستان بعدما دعت قوى دولية بما فيها فرنسا كلا من الحكومة العراقية وإقليم كوردستان الى تجنب المواجهة العسكرية وضرورة بدء المفاوضات للتوصل الى حلول سياسية شاملة.

سوار أحمد