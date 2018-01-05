متحدث: بغداد لم تحدد شروطا لمفاوضة اربيل عدا الاستفتاء

ولطالما قالت الحكومة العراقية إنها لن تجري أي محادثات مع اربيل قبل الغاء الاستفتاء والسيطرة على المعابر الدولية والمطارات وواردات النفط.

وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية الخميس إن “الحكومة الاتحادية لم تحدد شروطا معينة قبل الجلوس للتفاوض مع حكومة إقليم كوردستان عدا موقفها بشأن الغاء الاستفتاء”.

واجرى اقليم كوردستان في 25 من ايلول سبتمبر استفتاء حظي بالتأييد الكاسح لصالح الاستقلال الامر الذي دفع بغداد لفرض جملة اجراءات عقابية وأبرزها حظر الرحلات الدولية في مطارات الاقليم.

وبعد ذلك بأيام سيطرت القوات العراقية والحشد الشعبي الذي تدعمه ايران على معظم المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك الغنية بالنفط والتي تمثل بؤرة الخلاف بين اربيل وبغداد.

ويأتي كلام الحديثي في الوقت الذي اشارت فيه تقارير الى ان بغداد خفضت سقف شروطها فيما يتصل بالأزمة مع اقليم كوردستان.

وقال الحديثي إن بغداد “تريد ان تلتزم حكومة اربيل بسقف القانون والدستور لحل الأزمة الراهنة”.

وتقول حكومة اقليم كوردستان ان التزام بغداد بالتطبيق الكامل لبنود الدستور العراقي كفيل بضمان وحدة العراق. وتتهم اربيل بغداد بخرق الدستور المعتمد منذ عام 2005 مرارا.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية عن مصدر في التحالف الوطني الحاكم قوله إن بغداد واربيل بصدد تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة جميع القضايا الخلافية.

وبين اربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات عديدة خاصة تلك التي تتصل بملفات الطاقة والموازنة المالية والأراضي المتنازع عليها بالإضافة إلى ملفات خلافية أخرى.

وقال المصدر إن اللجنة التي ستضم خمسة اعضاء من بغداد وعضوين من كوردستان “ستقوم بعملية بحث دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية وقضايا الحدود والمطارات”.

وتابع “أتوقع أن يثمر عملها عن حل قريب للأزمة بين بغداد وأربيل”.

وخفت حدة التوتر بين كوردستان وبغداد بعدما دعت قوى عالمية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا الى ضرورة حسم خلافات الجانبين عبر الحوار.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قال مؤخرا ان المحادثات بين اربيل وبغداد ستنطلق قريبا الامر الذي لم تؤكده حكومتا اربيل وبغداد بعد.