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نیچیرڤان بارزاني والسفير الامريكي يؤكدان على تكثيف الجهود من اجل البدء بحوار اربيل – بغداد

في لقاء بين نیچیرڤان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان ودوگلاس سليمان السفير الامريكي في العراق، رأى الجانبان انه من الضروري ان يتم ترسيخ الاستقرار المستتب بشكل اكبر عقب التشنجات التي سادت بين اربيل وبغداد لتتسنى تهيئة اجواء الحوار الجدي بغية حلحلة كافة المشاكل على اساس الدستور العراقي.

وجرى اللقاء مساء اليوم الخميس بحضور قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان ووفد دبلوماسي مرافق للسفير الامريكي في العراق، كما وجرى فيه التباحث حول آخر الخطوات وتشكيل لجنة من قبل اقليم كوردستان وزيارتها لبغداد من اجل مراجعة قوائم موظفي اقليم كوردستان.

وفي نفس السياق جرى التاكيد على المستحقات المالية لاقليم كوردستان في الموازنة العامة العراقية، وكان الجانبان متفقين على امكانية تكثيف الجهود لاتخاذ خطوات اكثر باتجاه حلحلة المشاكل.

وكان اجراء النقاشات حول عدد من المواضيع المتعلقة باوضاع المنطقة بشكل عام والوضع في كوردستان والانتخابات والمهام والانشطة وخطة اصلاحات حكومة اقليم كوردستان في المجالات المتنوعة، جانبا آخر من اللقاء.

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