نیچیرڤان بارزاني والقنصل الجديد لتركيا يتبحاثان حول علاقات اربيل- انقرة

استقبل نیچیرڤان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان اليوم الخميس هاكان كاراجاى القنصل الجديد لتركيا في اربيل والوفد المرافق له.

وفي لقاء واضافة الى التعبير عن ارتياحه، القى القنصل الجديد لتركيا الضوء على مهام وانشطة قنصليتهم في اربيل مؤكدا على تطوير وتقوية العلاقات القائمة بين تركيا واقليم كوردستان بشكل افضل، كما وعبر عن استعداد بلاده لبذل الجهود وابداء التعاون بغية حلحلة المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد.

ومن جانبه قدم رئيس الوزراء تهانيه للسيد القنصل الجديد لتركيا بمناسبة المباشرة بمهامه، مؤكدا على ان اقليم كوردستان ينظر بعين الاهتمام الى علاقته مع تركيا حيث قدمت تركيا تعاونها في الايام الصعبة قبل انتفاضة 1991 لاقليم كوردستان وبعد ذلك ايضا وان تركيا قدمت الدعم والتعاون لاقليم كوردستان باستمرار.

وفيما يتعلق بالوضع الراهن والمشاكل العالقة بين اربيل وبغداد، اعلن نیچیرڤان بارزاني ان تركيا بمقدورها كجارة مهمة لاقليم كوردستان والعراق ان تلعب دورا ايجابيا في حلحلة المشاكل بين اقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية.

وكان النقاش بخصوص بعض الامور المتعلقة باوضاع المنطقة محورا آخر من اللقاء.