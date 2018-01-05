ومضات خاطفة و شذرات متناثرة : الإدمان على النرجسية

1 ــ لا تعوّل على من يعوّل عليه

لا تعوّل على الذي يذكر اسم الله كثيرا

بقلب خال من نور الله

لا تعوّل أبدا على الذي يتحدث كثير عن الحب و المحبة

بقلب يجهل روعة الحب و عظمة المحبة

لا تعوّل بشيء على من يدعو إلى الإنسانية

بكلام كثير و فعل عقيم

لا تعوّل على من يعوّل على عالة معلولة بعلل معتلة

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2ــ لا تكن مفرطا أكثر مما ينبغي

أحيانا أقول مع نفسي :

لا تكن طيبا أكثر مما ينبغي

لكي لا يستخفوا بك ضعفا أو مذلة

ولا متكبرا ، ومتعجرفا جدا

حتى لا يستهجنوا بك بطرا أو غرورا .

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3 ـــ أكذوبة العصر

التسامح أكذوبة العصر

أبتدعها منتصرون

ليصدقها مهزومون

ولكن دون أن يأخذها بجدية

لا هؤلاء ولا أولئك .

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4 ــ المدمن على النرجسية

هل توجد حدود لنرجسية البشر

وهوسه المدمن على حب الظهور؟

أنا …أظن … بأنه …لا توجد ..

باستثناء غرور الطاووس !.

على الأقل …..

هذا ما يتضح من خلال صفحات الفيس بوك

مهدي قاسم