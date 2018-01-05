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ومضات خاطفة و شذرات متناثرة : الإدمان على النرجسية

ومضات خاطفة و شذرات متناثرة : الإدمان على النرجسية

1 ــ لا تعوّل على من يعوّل عليه

لا تعوّل على الذي يذكر اسم الله كثيرا
بقلب خال من نور الله
لا تعوّل أبدا على الذي يتحدث كثير عن الحب و المحبة
بقلب يجهل روعة الحب و عظمة المحبة
لا تعوّل بشيء على من يدعو إلى الإنسانية
بكلام كثير و فعل عقيم
لا تعوّل على من يعوّل على عالة معلولة بعلل معتلة
***
2ــ لا تكن مفرطا أكثر مما ينبغي

أحيانا أقول مع نفسي :
لا تكن طيبا أكثر مما ينبغي
لكي لا يستخفوا بك ضعفا أو مذلة
ولا متكبرا ، ومتعجرفا جدا
حتى لا يستهجنوا بك بطرا أو غرورا .
***
3 ـــ أكذوبة العصر

التسامح أكذوبة العصر
أبتدعها منتصرون
ليصدقها مهزومون
ولكن دون أن يأخذها بجدية
لا هؤلاء ولا أولئك .
***
4 ــ المدمن على النرجسية

هل توجد حدود لنرجسية البشر
وهوسه المدمن على حب الظهور؟
أنا …أظن … بأنه …لا توجد ..
باستثناء غرور الطاووس !.
على الأقل …..
هذا ما يتضح من خلال صفحات الفيس بوك

مهدي قاسم

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