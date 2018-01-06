أكثر عمليات التجميل التي تم إجراؤها سنة 2017

الجمال والأناقة والوسامة، سعيٌ دائمٌ قلما تجد من يتغاضى عنه، كما أنه سِحر يؤثر في كل من حوله؛ ومما لا شك فيه أن الجميع في شتى بقاع الأرض أصبحوا يبحثون عما يزيد من وسامتهم وجمالهم، وعمليات التجميل إحدى أهم طرق السعي وراء الجمال والحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

وخلال التحقيق التالي نستعرض أكثر الإجراءات والعمليات التجميلية التي تم إجراؤها على مستوى العالم سنة 2017 بحسب تقرير الجمعية العالمية لجراحة التجميل.

أكثر عمليات التجميل غير الجراحية في 2017:

نحت الجسم غير الجراحي

يشمل مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة غير الجراحية لنحت الجسم والتقليل من الدهون باستخدام مجموعة من التقنيات التي صممت لتدمير الخلايا الدهنية التي تقع تحت الجلد دون الإضرار بسطحه، وقد صممت هذه العلاجات للأشخاص ذوي الوزن الصحي، أما شفط الدهون فهو أكثر ملاءمة لإزالة كميات أكبر من الدهون لنحت الجسم بصورة أفضل.

الحشو (الفيلر)

يُستخدم لملء العيوب في أنسجة الوجه لإصلاح التجاعيد أو تعزيز ملامحه مثل juvederm، Restylane.

ترميم الشعر

يتم الحقن والليزر أو العلاج الخفيف للمساعدة في منع تساقط الشعر أو زيادة سمكه.

البوتوكس

منتج يستخدم لتصحيح خطوط التعبير المزعجة في الوجه؛ وذلك لأنه يُحدث شللاً مؤقتًا في العضلات المسؤولة عن هذه الخطوط.

ليزر الوجه

هو إجراء تقشير للجلد باستخدام الليزر لتحسين مظهره وتلفه بسبب الشمس والندوب الناتجة عن حب الشباب وجدري الماء بالإضافة لعلاج عيوب الوجه الطفيفة.

علاج الندب

أيضًا باستخدام الليزر الذي يساعد على تقليل علامات الندوب.

علاج حب الشباب

إزالة الشعر بالليزر

الإجراء الأحدث والأسرع والأقل آلامًا في إزالة الشعر.

التقشير الكميائي

من أجل تحسين مظهر وملمس الجلد، وفيه تتم إزالة البقع البنية، والنمش، والكلف، وجلد الوجه المتأثر بالشمس، وذلك باستخدام محلول كميائي لتقشير أعلى طبقات الجلد.

وجاء ترتيب أكثر العمليات التجميلية «الجراحية» التي تمت حول العالم في العام 2017 على النحو التالي:

تكبير ورفع الثدي

من أجل تحسين حجم ومظهر الثدي من خلال زرع غرسات مملوءة بالملح أو جل السيليكون؛ ما ينتج عنه تعزيز المظهر الجمالي للثدي.

تجميل الأنف

وفيه يعاد تشكيل الأنف عن طريق خفض أو زيادة الحجم، وإزالة الحدبة، وتغيير شكل رأس الأنف أو الجسر، وتضييق مدى الخياشيم، أو تغيير الزاوية بين الأنف والشفة العليا.

جراحة تجميل البطن

من أجل تحسين مظهر منطقة البطن بعد التغيرات التي تحدث بعد الحمل أو الوزن الزائد، وفيها تتم إزالة الجلد المترهل والدهن الزائد من أسفل السرة في منطقة البطن.

شفط الدهون

يحسن ملامح الوجه والجسم عن طريق إزالة مناطق من الدهون غير المرغوب فيها، والمناطق الأكثر شيوعًا لشفط الدهون هي الذقن، والخدان، والعنق والذراعان، والمنطقة فوق الثديين، والبطن والأرداف، والوركان، والركبتان، والساقان والكاحلان.

تجديد المهبل

وفيه يُعاد إحكام وتضييق قناة وفتحة المهبل.

زراعة الأرداف

تحسن من حجم ومظهر الأرداف عن طريق وضع غرسات السيليكون.

تجميل الوجه

جراحة الجفن

وفيها يُشد جلد الجفن العلوي المتهدل، وتقلل من الأكياس المنتفخة تحت العينين.

تصغير الثدي

يتم فيه تقليل حجم الثدي وتحسين الأعراض الجسدية والعاطفية الناتجة عن كبر الثدي.