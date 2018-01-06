إذا كان الخبر صحيحا فعلى العبادي أن يعدل عن ذلك

لا أعلم مدى صحة الخبر المتداول و المنشور في بعض الصحف و صفحات الفيسبوك و مفاده :

ــ أن حيدر العبادي قد أعلن استعداد العراق ليمنح الأردن 750 مليون دولارا *، وذلك تعويضا عن النقص المبلغ المذكور الذي يُقال أن السعودية قد قررت قطعه عن الآردن بسبب حضورالملك الأردني مؤتمر إسطنبول حول القدس ، وهو الأمرالذي أثار انزعاج النظام السعودي المؤيد لسياسة ترمب بخصوص تهويد مدينة القدس و إعلانها عاصمة لإسرائيل ..

وبغض النظر عن صحة هذا الخبر أو عدمه فأن مجرد عملية طرحه كفكرة يجب أن تقابل بأوسع حملة من استنكار و احتجاج و رفض ، و ذلك لسبب بسيط إلا وهو ـ

ــ أن الوضع الاقتصادي و المالي و انخفاض احتياطي العملة في البنك المركزي العراقي زائدا ارتفاع نسبة و حجم الديون الخارجية للعراق ، لا سيما من قبل صندق النقد الدولي ، فكل هذه العوامل الخطيرة التي تعصف بالعراق مجتمعة في الوقت الراهن يجب أن تدفع الحكومةالعراقية على الحرص الشديد ولو على دولار واحد ، لأن العراق لا زال و سوف يبقى لعقود طويلة يعاني من أزمات مالية خانقة و متواصلة سيكون لها أثارها الواضحة على حياة العراقيين على صعيد المستوى المعيشي و الخدمي و الصحي والتعليمي و غير ذلك ، فضلا عن البطالة و التضخم وتهرؤ البنى التحتية ..

ومن ثم أليس من الغرابة و العجب أن تقدم حكومة ما منحة بمئات ملايين دولارات لدولة أخرى في الوقت الذي تتوسل هذه الحكومة لمؤسسات مالية عالمية لتمنحها قروضا مجحفة لتلافي النقص في ميزانياتها السنوية ؟..

فعلى حيدرالعبادي أن يعدل عن فكرة منح الأردن أية منحة و مهما كان حجمها و مقدارها لكون الشعب العراق أحوج ما يكون إلى أي مبلغ من الدولار .

اللهم من ماله الخاص لو شاء و أراد إذا كان مصرّا على ذلك في كل الأحوال !!.

هامش ذات صلة :

( العبادي: العراق سيقدم الى الاردن 750 مليون دولار بعد قطع المساعدة السعودية

4 كانون الثاني 2018 الساعة 20:24

اعلن رئيس وزراء العراق ان ما يربط العراق والاردن كدولتين شقيقتين عربيتين لهما تاريخ واحد ومصير واحد وان الاردن التي تقع حدودها مع العراق لن تقف العراق مكتوفة الايدي بعد قطع المساعدات السعودية الى الاردن وقيمتها 750 مليون دولار نتيجة رفض الملك عبدالله الثاني ملك الاردن قرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعدم حضور مؤتمر رؤساء الدول الاسلامية في شأن ضم مدينة القدس لاسرائيل.

واعلن الرئيس حيدر العبادي رئيس وزراء العراق ان العراق سيقوم بتسديد المبالغ الى الاردن على 3 دفعات، كل دفعة 250 مليون دولار للتعويض عن قطع المساعدة المالية السعودية الى الاردن نقلا عن ــ صحيفة الديار ) .

مهدي قاسم