(اذا تسمية.. اقليم سومر.. لا تمت لسكانها).. (فلماذا يريد العرب دولة فلسطينية.. وهم ليسو فلستا)

بسم الله الرحمن الرحيم

ندخل بصلب الموضوع مباشرة.. (يدعي الحاقدين.. ان ابناء وسط وجنوب .. لا يمتون للسومريين بصلة).. ويضيفون ان (اطلاق اسم اقليم سومر .. على اي كيان سياسي من الفاو لسامراء غير صحيحة.. بالمحصلة).. ليكون الرد عليهم.. (لنفرض جدلا ان ابناء وسط وجنوب.. ليسوا من جذور سومرية).. (فاليس العرب بالضفتين وقطاع غزة.. يطالبون بدولة باسم فلسطين.. رغم انهم لا يمتون لقبائل الفلستا بصلة).. وفلسطين مشتقة اسمها من (هذه القبائل).. وهي قبائل غير عربية.. هاجرت من جزر بحر ايجة اليونانية.. لفلسطين.. منذ الاف السنين..

فلماذا (القومي والاسلامي والوطني.. من العرب وغير العرب.. يطالبون بدولة باسم فلسطين ويدعمون ذلك.. رغم ان تسمية فلسطين لا تمت لاهلها)؟؟ فلماذا هذا الحقد على (ابناء وسط وجنوب “الشيعة العرب” لحرمانهم من جذورهم السومرية الحضارية) ؟ ولنركز نحن نفخر بسومر حضاريا.. ولا يهمنا المسالة العرقية.. ونحن نفخر بما قدمته سومر للعالم من حضارة.. وليس (بما كان يمارس من ممارسات اجتماعية.. فهذا بحث اخر يمثل ما كان يمارس ذلك الوقت ضمن ظروفه)..

فهل الهدف الذي يحاوله اعداء سومر.. هو (اظهار فقط الاسرائيليين مثلا لديهم جذور بالارض بالسامرا ويهودا.. )؟؟ ثم (الا يرون بان تسمية فلسطين تعود لجذور الاف السنين يمكن للمطالبين بدولة باسم فلسطين.. اثبات وجود حضاري لهم فيها على الاقل.. امام حجج اسرائيل بوجودها التاريخي على الارض).. وكذلك هدف اعداء سومر.. اظهار (الطامعين من الفرس ايضا هم وحدهم لهم جذور بالمنطقة).. اما (بقية الشعوب لفو.. مستوطنين يجوز طردهم واخراجهم من اراضيهم واستبدالهم باخرين ما زال لا يوجد شعوب اصلية الا الفرس بايران والاسرائيليين باسرائيل .. والعرب باليمن)؟؟

ونبين (بان القوميين والاسلاميين والاسرائيليين والفرس.. اديولوجياتهم تعتمد على قلع ابناء المنطقة من جذورهم واعتبارهم شعوب غير اصلية.. وجندوا مراكز دراسات بهذا الشان لخداع الراي العام).. وجميعهم (يكنون العداء للحضارات القديمة بالمنطقة).. ليبررون اطماعهم الديمغرافية بها اليوم.

وخير دليل…. نجد من يعتمد على علوم الجينات .. نقول لهم ان فيها ثغرة كبيرة.. وعلامات استفهام اكبر.. (فهي تنسب البعض لدين معين؟؟ فلا اعلم متى كان للدين جينات خاصة به (تحديدا اليهودية فقط)…. فنجد انها تذكر بان هذا الشخص اصله يهودي؟؟ كما راينا ذلك ببرامج وثائقية بهذا الشان)؟؟ فيمكن ان نفهم ان قالوا اصله شرق اوسطي او قوقازي.. ولكن (يهودي)؟؟ هنا تثار علامات استفهام؟).. !!! بل ويدعون (أنه يمكن حتي تحديد النسبة المئوية الي أي مدي يكون أصلكم يهوديا، سواء من الام او الاب)؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!! ويضيفون (ان صورة جينية محددة للحمض النووي تسمى (النمط الفرداني الشكلي كوهين).. والتي تتزايد تحت المجموعة الفرعية كوهانيم و نوع هابلو هذا يشير بوضوح الي الاصل اليهودي في اطار الجانب الابوي.)؟؟

وهنا لا نشكك بالعلم.. ولكن نطرح تساؤلاتنا.. (هل سينكر الالمان حضارتهم.. اذا قيل لهم جيناتهم اثبتت بانها لا تنسب للعنصر الجرمني مثلا)؟؟

من كل ذلك نقول للذين يهاجمون ابناء وسط وجنوب (بهجومهم على السومرية).. (انتم لو براسكم خير.. كان جعلتم العراق مثل السومريين في عهدهم .. اهل حضارة فهم اول من اخترع الكتابة والبناء والزرقوات وقنوات الراي وغيرها.. ولاننسى علم الفلك وبناء المدن، فماذا اخترعتم انتم؟؟ ماذا قدمتم؟؟)..

من كل ذلك نتأسف ان يجند البعض انفسهم ضد (ابناء جلدتهم).. من حيث يعلم ولا يعلم.. ليكونون دواعش الحضارة.. فيستهدفون (الحضارة السومرية.. ويقلعون ابناء وسط وجنوب حضاريا عن سومر) بنيات واهداف مسمومه.. فيروجون منشورات ويسخرون جهودهم.. لتبرير هدم تلك الحضارة والتقليل من شأنها لاجتثاثها.. ويمهدون لها باحزاب اسلامية وقومية.. وشريحة تطرح (اكاديميين).. ليسقطونها شعبيها ليخدعون الراي العام بان (السومرية حضارة غريبة لا تمت بصلة لابناء وسط وجنوب).. ويتمادون بقولهم بالمحصلة.. (ان اهل الجنوب ليسوا سكان الارض الاصليين.. وهم “لفو” اي مستوطنين غرباء عنها.. جاءوا من خارجها.. حينا من اليمن وحينا من الجزيرة. .وحينا من الهند .وهلم جر).. وكل من هؤلاء جند (كوادر) يدعيها مثقفة لتروج لنظريتها ببحوث ونظريات ودراسات يروجها بانها (من مصادر عالمية).. وانها (ليست اراء بل حقائق علمية)؟؟ وما هي (الا تحليلات وتفسيرات خاضعة للنقد والخلل وسقط الكثير منها علميا بدراسات اخرى)..

ليتبين بان ابناء (شعب وسط وجنوب).. يتعرضون .. ليس فقط لهجمة (لاجتثاثهم جسديا).. بل حتى (لاجتثاثهم حضاريا).. (وقلعهم من جذورهم).. بعد ان (اجتثت ثرواتهم بالفساد.. ودماءهم بالارهاب والاستنزاف).. فالموضوع مثار البحث.. هو رد على الهجمات التي يشنها (دواعش اجتثاث الحضارات).. و(اجتثاث الشعوب عن جذورها، واستاصالها من ارضها فكريا).. (وجعلها بلا اي امتداد تفخر به).. واظهارها انها تنتمي فقط (لعشائر متخلفة، بعادات وتقاليد بالية).. وانهم (لم يبنون حضارة بتاريخهم).. وان ما موجود من حضارات راقية بباطن ارضهم وظاهرها.. (السومرية).. لا تمت لهم بصلة..

ومن ذلك نجد التشابه بين دواعش السنة.. بدواعش الشيعة.. (فدواعش السنة.. استهدفوا الحضارة الاشورية وفجروها.. بمناطق السنة العرب …. وانتم (تستهدفون الحضارة السومرية).. وتستهدفونها وتحاولون سلخ ابناء وسط وجنوب عن جذورهم الحضارية السومرية.. الا يعتبر ذلك انكم تمثلون الدعشنة بالجنوب ضد الحضارة السومرية..).

من ما سبق يتبين بان (حضارة وسط وجنوب).. سومرية شئنا ام ابينا.. بفخرها ووجودها.. فهذه الحضارة التي يجب ان ننسب نفسنا لها.. وليس لحضارة البدو والهمج .. من كل ذلك ضرورة ان نطلق اسم (جمهورية سومر او اقليم سومر).. حتى لو كان سكانها عرب شيعة.. ولكن حضارتهم هي سومرية.. ثانيا.. اليوم ملايين هاجروا الى اوربا وامريكا.. من غير سكان امريكا واوربا.. ويفخرون با نتماءهم لحضارات تلك الدول.. ويطلقون على انفسهم امريكان وفرنسيين وبريطانيين.. (فما المشكلة ان نقول نحن سومريين لانننا نعيش بارض فخر لارقى الحضارات في العالم).. ثم ان المصريين (يدعون انهم عرب.. ولكن بنفس الوقت يفخرون بحضارة الفراعنة واهرامها.. بل اسمها الشائع والمعترف بها عالمية .. واصله فرعوني يدعى ايجيب egytp)..

ونسال من ينتقد (الحضارة السومرية بمحاولات ساذجة.. كالادعاء بان السومريين كانت لديهم الاباحية الجنسية؟؟؟؟؟؟؟ حتى ينفرون ابناء وسط وجنوب منها؟؟ متناسين او متغافلين بان العرب بالجزيرة الاباحية كانت لديهم اسلوب حياة.. وينجبون منها نسلهم ويرثونها).. فعلى ذلك الاولى ان تنفرون الناس من (العرب) وليس من (السومريين).. والفرس كانوا كثير من الحضارات يبيحون زوج الاخوان.. وللاهمية نذكر نكاحات العرب الستة المعروف لديهم .. التي من المهازل لا يعتبرونها من الدعارة لديهم، (وهنا لا نسيء لاحد ولكن رد الحجة بالحجة)..:

1ـ الاستبضاع

وهو أن يدفع الرجل بزوجته إلى رجل آخر من عليّة القوم، كشاعر أو فارس أو ذي حسب ونسب، فيناكح الرجل الغريب المرأة، وحين يقع حملها تعود إلى زوجها…

2ـ المُخادِنَة

المخادنة هي المُصاحبة، . إذ كانت بعض النساء تصادق عشيقاً غير زوجها، ويقع بها.

3ـ البَدَل

وهو أن يُبدّل الرجلان زوجتيهما، لفترة مؤقتة، بُغية التمتع والتغيير، دون إعلان طلاق أو تبديل عقد زواج. يروى عن أبي هريرة قوله: “إن البدل في الجاهلية، أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك”.

4ـ المضامدة

وهو اتخاذ المرأة زوجاً إضافياً أو إثنين، غير زوجها. وفي المعاجم اللغوية، الضماد هو أن تصاحب المرأة إثنين أو ثلاثة،

5ـ الرهط

وهو أن يجتمع عشرة من الرجال، وينكحون امرأة واحدة. وإذا حملت، أرسلت إليهم جميعاً، ثمّ تختار من بينهم من يكون والد الجنين الذي في بطنها، ولا يستطيع أحد الامتناع عن الاعتراف به.

6ـ أصحاب الرايات

وهنّ ما يمكن تسميتهن بالبغايا، أو ممارسات الدعارة، بحسب ما نقول اليوم. إذ كانت المرأة منهن، ترفع الراية (ويقال إنها كانت حمراء) علامة على أنها جاهزة، فيأتيها الرجال.

هذه الأنواع الستة، هي من أشهر ما ورد عن أنواع النكاح عند العرب.

ونطرح سؤال.. اذا كان سكان وسط وجنوب.. منطقة العراق.. من خارج حدوده.. جاءوا من اليمن كما يدعي من يدعي…. فلماذا المهاجرين من اليمن للعراق لم يطلقون تسميات مدنهم وقراهم على الارض الجديدة..كما فعل المهاجرين من مختلف الشعوب التي تغزو وتهاجر لشعوب اخرى.. وتحتلها وتغزوها.. فمثلا نجد اسماء المدن الامريكية بمعظمها هي اسماء مدن اوربية .. واكلاتهم وطبائعهم.. وهكذا.. ونجد بمناطق النفوذ الفرنسي بافريقيا اسماء مدن فرنسية.. وهكذا.. فلماذا الاسماء والتاريخ بوسط وجنوب يخلوا من أي شيء يمني؟

وقد يرد قائل.. (لماذا لا توجد اسماء مدن سومرية اليوم بوسط وجنوب)؟؟ الجواب.. يوجد الاف الاسماء السومرية بارض وسط وجنوب والتاريخ يشهد على ذلك.. ثانيا.. اما لماذا لا توجد اسماء سومرية بالمدن الحالية.. الجواب.. لان عمليات الاجتثاث وقلع الجذور مارسها الغزاة على تلك الارض باعترافهم .. وحاربوا ثقافة ابناءها.. وفرضوا سياسات الاجتثاث الحضاري.. والقلع.. (فالغزاة الفكريين.. كالقومي والاسلامي.. الد اعداءهم هو ابناء الارض التي يحكمونها.. فيمارسون التغريب لشعوبها الاصلية.. ويحاولون تسقيطهم بالمحصلة).. فيفرضون الجزية حينا.. والتعريب حينا اخر.. وفرض دين جديد قسريا حينا ثالث.. ويستحقرون ابناء الشعوب .. ليجبرونها بالمحصلة.. ان (تضرب جرش) مع ابناء العشائر الغازية لتحمل القابها من اجل ان (تؤمن حياتها وكرامة ابناءها).. وتتخلص من الجزية..

فجعلونا بالمحصلة (نفخر بما لا يجب ان نفتخر به).. فبدل ان نفتخر بحضارة سومر وما قدمته للبشرية.. اصبحنا نفخر بالعشائرية البالية.. وبحضارات المستعمرين.. (الامويين، العباسيين، العثمانيين.. الخ).. التي جعلت ارضنا (مجرد ولايات تابعة لها).. ليزرعون ثقافة (الذيلية).. التي لا تفخر بالاستقلال .. بل (التبعية).. لنفخر (باننا كنا اقاليم او ولايات تابعة لتلك الامبراطورية او تلك الدولة).. فنتخلى عن (حضاراتنا الاصلية السومرية).. كما يريدون اليوم ان يغسلون العقول (باننا ليس سكان الارض الاصليين) أي محاربة الاصالة لدينا.

ونسال هنا.. لو اليوم ( الاردنيين مثلا احتلوا العراق .. فهل لمجرد انهم عرب.. فعليه لهم الحق بان يكون العراق ولاية تابعة لعمان. .ونطلق عليها الامبراطورية الاسلامية الهاشمية) او (تعلن ايران ان العراق ولاية تابعة لطهران).. فيخرج الاسلاميين فيشرعنون ذلك (ويطبلون بجعل العراق ولاية تابعة لايران)؟؟ فالم اقل لكم (القوميين العرب والفرس).. هم (سبب ماساتنا) كشعب وسط وجنوب (شعب سومر التاريخي).. الذين يحاولون قلعنا من جذورنا الحضارية.. الم اقل لكم (ان ثقافة الاسلامي والقومي.. .هدفهم قلع جذور ابناء الارض عنها فكريا.. وجسديا.. هي التي مهدت لظهور حواضن للارهابيين باسم الدين حينا وباسم القومية حينا اخر.. فاصبح ابناء الارض يقبل ان يذبح ابناءه المصري والسوري والاردني بدعوى انهم مسلم عربي.. واصبح ابناء الارض يقبلون ان يكونون توابع واجندات للايراني كسليماني وغيرهم.. بدعوى انه فارسي شيعي)..

واستمرارا بالنقاش والردود.. فحسب الدراسات التاريخية هناك 7 ملايين من سكان ما تشيرون له بالعراق قبل غزوه من جيوش ابو بكر الحجازي… ولكن التاريخ الذي يكتب عن العراق يختزل (بالمحتلين بمعسكر الكوفة والبصرة).. ثانيا.. سكان وسط و جنوب.. بمرور الزمن.. زحفوا للكوفة والبصرة.. واصبحوا سكانها.. اما ابناء العشائر الكوفة والبصرة.. تم ارسال اعداد كبيرة منهم لخرسان وما وراء النهر ضمن غزوات الامبراطوريات الاسلامية باحتلال الشعوب والدول.. .

فهل من الحقائق العلمية لديكم (ان يختزل اهل العراق بسكان معسكرات الغزاة البصرة والكوفة) فماذا عن ملايين من شعوب منطقة العراق الاصليين؟؟ ماذا لو فرضا امريكا بنت قواعد لها بالعراق وبها جنودها وزوجاتهم واطفالهم.. فهل يجوز بعد 1400 سنة نقول ان (اهل العراق .. كاتيرسون.. بول بريمر.. الخ).. كذا وكذا؟؟ او ان اهل العراق (كالزرقاوي)؟؟ هل يجوز ذلك.. وننبه.. (سكان الكوفة والبصرة اليوم هم ابناء وسط وجنوب الذين زحفوا لها بمرور الزمن.. كما اصبح سكان بغداد اغلبية من ابناء الجنوب العمارة والناصرية)..

وهنا نشير بان (البصرة والكوفة) هي معسكرات (لجيوش الغزو الحجازي والنجدي للعراق) بزمن ابو بكر .. التي طالب بان لا يكون بينها وبين المدينة عاصمته أي فواصل .. لذلك وضعت على حافة الصحراء.. أي سكانها انذاك.. اجانب عن 7 ملايين نسمة سكان وسط وجنوب الاصليين.. فهل يجوز ان يكتب التاريخ بان حروب صفين والنهروان والجمل.. والطف.. وراءها عراقيين.. في وقت كل من تقاتل انذاك هم اجانب غير عراقيين..

فلا معاوية ولا يزيد ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة ولا الاشعث ابن قيس ولا عبيد الله بن زياد ولا الشمر ولا ابن ملجم.. هم من سكان وسط وجنوب منطقة العراق.. ولا الطرف الاخر ايضا.. بل حتى تسمية العراق لم يطلقها اهلها عليه.. فالعراق تسمية اصلها اجنبي عن وادي الرافدين.. يرجعها البعض الى اصل فارسي واخر الى اصل حجازي أي (حافة البحر)..

من كل ذلك.. نقول لمن وقع بفخ (اعداء سومر).. بدعوى انهم يستندون على ما يسمونه (أكابر المصادر العلمية) وما هي في الحقيقة إلا تحليلات وتفسيرات خاضعة للخطأ والصواب , وللعلم كثير من تلك المصادر ثبت بطلانها بعد تقدم علم البحوث).

………..

واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

………………………

سجاد تقي كاظم