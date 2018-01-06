الآسايش تطيح بمجموعة تحرض على حمل السلاح ضد حكومة كوردستان

أعلنت مديرية الامن “الآسايش” في منطقة “كرميان” يوم الجمعة عن القاء القبض على مجموعة تحرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حمل السلاح ضد دوائر ومؤسسات إقليم كوردستان وأجهزتها الأمنية.

وقال مدير “آسايش” المنطقة اللواء نوشيروان احمد اليوم، انه “بعد ان نشرت مجموعة من حدود قضاء دربنديخان تسجيلا فيديويا يدعو ويحرض الناس على حمل السلاح ضد حكومة إقليم كوردستان، ومحاربتها شرعت على الفور آسايش دبرنديخان وكرميان وبقرار من الوكالة العامة للأمن الاسايش في الإقليم بالتحقيقات، والمتابعة”، مبينا ان الاسايش تمكنت وفي مدة قصيرة من التوصل الى هوية زعيم المجموعة وافرادها، والقبض عليهم.

وأفاد ان خمسة اخرين من افراد المجموعة قد سلموا انفسهم بعد ان تعرضوا لضغوطات، وملاحقة مستمرة من الاسايش، منوها ان التحقيقات جارية مع هؤلاء ولم يتبق سوى متهم واحد من افراد المجموعة لم يلق القبض عليه.

وأضاف مدير اسايش كرميان ان المتهم المدعو “هـ‌ژار صالح” هو من يشرف على تلك المجموعة، وقد دفع بمجموعة من الشباب لشن هجوم على والدوائر والمؤسسات في إقليم كوردستان، مشيرا الى ان “صالح” تم القاءؤ القبض عليه.