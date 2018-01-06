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الامين العام للامم المتحدة يبعث رسالة الى بارزاني بشأن الخلافات بين اربيل وبغداد

أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة عن تسلم رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني رسالة من الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتريس.

واكد الأمين العام في الرسالة أن المسائل العالقة بين بغداد وأربيل ينبغي أن تحل بالطرق السلمية من خلال مفاوضات سياسية على اساس الدستور العراقي”، داعيا “كلا الجانبين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة مواتية يمكن أن تجري فيها مفاوضات حقيقية”.

وأضاف غوتريس “أشعر بالتشجيع لأن حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان قد أعربتا علانية عن انفتاحها على هذه المفاوضات في عدة مناسبات”.

وتابع الأمين العام في رسالته “لا بد من الحيلولة دون زعزعة استقرار الحالة الراهنة، من أجل تعزيز المصالحة الوطنية، وتعزيز المزيد من الاستقرار في منطقة متقلبة ومواجهة التهديد الذي لا يزال يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام”.

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