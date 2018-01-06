الجبوري يلقي باللائمة على كوردستان بشأن نقص الكهرباء بكركوك ويعلن اتفاقا مع بغداد

اتهم محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري يوم الجمعة المستثمر في إقليم كوردستان بعد التزامه في توفير الطاقة الكهربائية للمحافظة رغم حصوله على مستحقاته المالية كاملة، فيما اعلن انخفاض التجهيز الإقليم للمحافظة من 250 ميغاواط الى 50 ميغاواط، كشف عن توصله لاتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد لسد النقص الحاصل في تجهيز الطاقة لكركوك.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده عقب زيارته دائرة التشغيل والتحكم , مديرية مركز السيطرة الشمالي في كركوك اليوم، ان “ذروة الأستهلاك هي في اشهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط ,وفي الاعوام الثلاثة الماضية كانت حصة مناطق جنوبي كركوك وغربيها وقضاء الحويجة كانت تعطى الى كركوك والان بدأ اعادة الكهرباء للمناطق المحررة”.

واستدرك بالقول انه “تفاجئنا العام الحالي بإنقطاع تجهيز المحافظة من المستثمر في اقليم كوردستان”، منوها الى انه “خلال اتصالنا بالمستثمر ومخاطبتنا لوزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتبين ان القطع يعود لأمور ادارية وسياسية من قبل حكومة الاقليم وليس هنالك اي خلل بالمستحقات التي يحصل عليها المستثمر في اقليم كوردستان العراق وما تحصل علية كركوك اليوم من المستثمر هو50 ميغاواط بعدما كانت 250 ميغاواط وهذا فاقم الأزمة في كركوك”، حسب زعمه.

وأضاف الجبوري ان “زيارتنا الناجحة امس لوزير الكهرباء وجدنا تجاوبا وتعاونا واستجابة في زيادة حصة كركوك اليومية من الشبكة الوطنية من 450 ميغاواط الى 600 ميغا واط وهي معالجة للمشكلة التي تعاني منها كركوك وليس حل نهائي لها الى جانب دفع تنفيذ خطير امير / ديالى للتنفيذ بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والمالية مما يعالج التجهيز لكركوك ودفع تنفيذ خط المظهورية الذي توقف قبيل احداث داعش الارهابي والذي احيل من قبل (undp) وتجهيز معدات لدائرة توزيع كهرباء كركوك”.