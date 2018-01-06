السيد راكان سعيد الجبوري يحضر المهرجان التأسيسي الأول لأتحاد الطلبة والشباب العرب في كركوك

حضر السيد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري اليوم السبت الموافق 6/1/2018 , المهرجان التأسيسي الأول لأتحاد الطلبة والشباب العرب في كركوك ,و برعاية رئيس التجمع الجمهوري في العراق وبالتعاون مع المجلس العربي في كركوك .

المهرجان الذي حضره عددا من اعضاء مجلس محافظة كركوك وقوات مكافحة الأرهاب والحشد الشعبي .

اكد السيد راكان سعيد الجبوري في كلمة له , اننا نلتقي اليوم مع الشباب ونحن نحتفي بعيد الجيش العراقي البطل ذلك الجيش الذي له تأريخ مشرف وتضحيات كبيرة في مقارعة الارهاب وتحرير الارض وحماية وحدة العراق وسلامة شعبه وسيادته الوطنية .. مخاطبا الشباب العربي بأهمية الوحدة والتكاتف لتلافي الأخطاء ..قائلا ان الشباب يضغط على السياسين بما يحقق وحدتنا جميعا ويحفظ أمن كركوك وسلامة مواطنينا لاننا حريصون على خدمة كركوك .

واشار ان لكركوك وضع خاص وعلينا ان نعمل جميعا لتحقيق الأمن والتعاون والتنسيق .

وشدد بالقول عليكم مواجهة الخطاب والأفكار المتطرفه التي جلبت لنا الدمار والارهاب فمن خلال تعايشنا نحقق الرخاء والأستقرار واهالي كركوك اثبتوا للعالم مدى حرصهم ووحدتهم ..داعيا لممارسة الضغط على السياسيين لأنتاج حالة جديده اساسها الأستقرار والوحدة والعدالة والشراكة .

وقدم خلال المهرجات كلمات وقصائد واغاني عكست اندفاع الشباب وحرصهم على وحدة العراق وأمن محافظة كركوك ودعمهم لأدارة المحافظة في مواجهة التحديات وترسيخ التعايش السلمي ودعم القوات الأمنية.