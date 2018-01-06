السيد راكان سعيد الجبوري يهنىء قيادة عمليات كركوك بالذكرى 97 لتأسيس الجيش العراقي

قدم السيد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , باقه ورد بمناسبة الذكرة 97 لتأسيس الجيش العراقي البطل اليوم السبت الموافق 6/1/2018 .

جاء ذلك خلال زيارته مقر قيادة عمليات كركوك , ولقاء سيادته الفريق الركن رياض جلال توفيق قائد القوات البرية , واللواء علي فاضل عمران قائد عمليات كركوك .

وهنأ سيادته قادة وامرين وضباط ومنتسبي الجيش العراقي بمناسبة عيدهم .. قائلا تحية لكم انتم حماة العراق وابطال قواتنا المسلحة التي ضحت من اجل محاربة الارهاب والقضاء على فلول داعش الارهابي واعادة الأستقرار للمناطق المحرره وحماية وحدة العراق وسيادته .. مشيدا بحكمة وشجاعة القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي في قيادته للمعارك وتحقيق النصر الحاسم على داعش الارهابي .

وشكر قائد القوات البرية , تهنئة محافظ كركوك وحضوره بين القاده والامرين والمنتسبين .. مؤكدا اننا سنبقى جنودا اوفياء في حمل الأمانة وحماية العراق وشعبه وضمان أمن مواطنينا.. مضمنا تضحيات قادة الجيش ومنتسبيهم والدماء الطاهره التي سالت دفاعا عن العراق وتحقيقا للنصر الكبير على داعش وحماية وحدة العراق .

وقال شرف لنا ان نحتفي بعيد الجيش ونحن مع ابطال الجيش العراقي في الميدان وهي دليل المكانة والرسالة الوطنية التي تحملها المؤسسة العسكرية .

واشاد قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران بروح وشجاعة مقاتلي الجيش العراقي البطل .. مؤكدا ان ابطال الجيش العراقي نذروا انفسهم دفاعا عن العراق ولحماية مواطنيه ومنشأتها الحيوية .

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